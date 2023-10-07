Логистические проблемы российских оккупантов: спасет ли их новая трасса в Мариуполь

Из-за "хлопка" на Крымском мосту у россиян усложнилась логистика ко временно оккупированному Мариуполю. Поэтому они начали строить новый объездной путь и прямое железнодорожное сообщение.

Но это особенно не поможет оккупантам. Об этом в разговоре с 24 Каналом подчеркнул депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

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Логистические проблемы россиян

Мариуполь для российских оккупантов является важным военно-логистическим хабом, отметил Забавин. Туда идут необходимые грузы, которые дальше распределяются по направлениям.

"Все, что идет из Ростовской области, проходит через Новоазовск и идет в Мариуполь. Далее выделяется по направлениям: на временно оккупированные территории Запорожской области, в том числе Бердняск, и часть идет на Угледарское направление", – пояснил он.

Дмитрий Забавин о проблемах россиян с логистикой: смотреть видео

Кроме этого россияне воруют и вывозят мариупольское зерно. Поэтому им не хватает мощностей уже существующей трассы и нужно расширять логистическое направление. Но дополнительные пути вряд ли помогут оккупантам.

"Не думаю, что даст им существенные успехи, потому что вся территория мариупольского района в пределах достижения "хлопка" и соответственно, чтобы там не строили оккупанты – у них все равно будут возникать проблемы", – резюмировал депутат.

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