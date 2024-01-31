Эксперимент над населением: почему в России фактически не работает мобильный интернет

В России массово отключают мобильный интернет. Так проверяют то, как в случае "чрезвычайной ситуации" можно закрыть доступ к онлайн-коммуникации людей.

Такие эксперименты проводят на бурятах и якутах. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что это делают в регионах, которые не очень сильно влияют в политическом смысле.

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"На них проводится ужасный социальный эксперимент – "отрубание" интернета", – сказал Гудков.

Так в стране-агрессоре хотят посмотреть на то, что будет делать молодежь без доступа к сети. А также домохозяйки, которые пользуются интернетом и смотрят там разный контент.

Цель одна – "отрубить". Посмотреть, какая будет реакция населения. Будет бунт или не будет бунта,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

В России проблемы с сетью