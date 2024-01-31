Эксперимент над населением: почему в России фактически не работает мобильный интернет
В России массово отключают мобильный интернет. Так проверяют то, как в случае "чрезвычайной ситуации" можно закрыть доступ к онлайн-коммуникации людей.
Такие эксперименты проводят на бурятах и якутах. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что это делают в регионах, которые не очень сильно влияют в политическом смысле.
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"На них проводится ужасный социальный эксперимент – "отрубание" интернета", – сказал Гудков.
Так в стране-агрессоре хотят посмотреть на то, что будет делать молодежь без доступа к сети. А также домохозяйки, которые пользуются интернетом и смотрят там разный контент.
Цель одна – "отрубить". Посмотреть, какая будет реакция населения. Будет бунт или не будет бунта,
– подчеркнул российский оппозиционный политик.
В России проблемы с сетью
- Вечером 30 января у россиян возникли проблемы с интернетом по всей стране-агрессору. Профильные российские телеграм-каналы сообщали о "масштабной поломке" в доменной зоне.
- Такое отключение произошло после того, как российские власти заявили о планах перевести всех пользователей сети на национальный DNS-сервер. Если такое сделают, то данные с IP-адресами пользователей будут фиксироваться и передаваться.
- Кроме того, из-за атак украинскими БПЛА в России начали отключать мобильный интернет. Хотя официально операторы отмечают, что это все якобы "перенастройка частот".
- Между тем ГУР МО провело кибератаку сервера минобороны России. Его использовали для спецсвязи. В результате операции обмен данными между российскими подразделениями прекратился.
- Также пострадала компания IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в промышленность России. Украинские разведчики уничтожили всю её ИТ-инфраструктуру. Компания потеряла более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных.