"Люди недовольны": интервью ветерана ВСУ о мобилизации, зарплатах военных и ТЦК

С 1 июля должен начаться второй этап реформы Сил обороны, касающийся мобилизации. Реформа предусматривает пересмотр принципов мобилизации и работы ТЦК. Также было объявлено об увеличении денежных выплат военнослужащим и о новых контрактах.

Ветеран и кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник в интервью 24 Каналу прокомментировал заявленные изменения в мобилизации и озвучил нюансы, которые все еще вызывают вопросы. Подробнее о новых изменениях – читайте далее в материале.

Кстати Кто из мужчин не подлежит мобилизации в июле и что нужно сделать для оформления отсрочки

Об изменениях в работе ТЦК

С июля должен начаться второй этап армейской реформы, который коснется мобилизации. Речь идет о переформатировании работы ТЦК и самих принципов мобилизации. Вместо одного ТЦК в общественных местах будут создаваться отдельные пункты рекрутинга, комплектования и офисы сопровождения военнообязанных. Однако пока не ясно, как это будет работать на практике. Ведь, вероятно, так называемая "бусификация" должна измениться.

Когда мы говорим о "бусификации", то видим лишь следствие того, что военнообязанный не выполнил свой конституционный долг и не обновил данные. Но, к большому сожалению, когда мы говорим о "бусификации", почему-то у нас в воображении возникают ужасающие ролики, половина из которых снята в России, о том, как людей пакуют.

Что касается самой реформы, то нужно всё-таки посмотреть, что на самом деле собираются сделать, потому что я пока не понимаю, как ТЦК переориентировать на рекрутинговый центр. Думаю, что просто кому-то в министерстве пришла в голову спонтанная идея: раз рекрутинговые центры работают, туда люди сами приходят, то мы пойдем по тому же пути, чтобы они приходили и к нам.

Придётся каким-то образом переориентировать сотрудников ТЦК с работы в жестких административных рамках на работу в рекрутинговых центрах, где есть определённая свобода в поведении. Главная ставка делается все же на продвижение того или иного подразделения. Я пока до конца не понимаю и не осознаю, как это будет происходить.

В то же время совершенно упускается из виду такой немаловажный фактор, как настороженность гражданских перед армией. Она заключается в том, что существует определенная непрозрачность в назначении старших командиров, в награждении тех или иных лиц, и в принципе отсутствует какая-либо корреляция между тем, что человек делает на фронте, и тем, чем это для него может закончиться.

Полное интервью с Николаем Мельником: смотрите видео

В то же время высказываются мнения о том, что вообще следовало бы снять с военнослужащих ТЦК обязанность проверять данные, вручать повестки, что все это стоило бы возложить на полицию. Как вы считаете, действительно ли стоило бы так поступить? А что касается рекрутинговых центров – как они будут работать? Изменит ли общую ситуацию то, что изменится название?

Я далек от мысли, что это будет успешным. В то же время нужно попробовать. Это также старый армейский принцип. Это не первая реформа ТЦК. Подобная реформа состоялась в январе 2024 года, когда, насколько я помню, Владимир Александрович Зеленский сказал, что вот сейчас у нас ТЦК начнет работать по-новому, потому что мы всех сотрудников ТЦК отправим на фронт, а на их места придут ребята с фронта.

Та реформа дала тот эффект, который дала. Но кто за это понесёт ответственность? И на самом деле за мобилизацию...

А были ли какие-то результаты, ведь в публичном пространстве, вроде бы, информация не появлялась?

Если мы дошли до того, что в 2026 году большая часть контента снимается о злоупотреблениях ТЦК и СП, а ГБР возбуждает дела о коррупции в сфере мобилизации, касающейся как непосредственных мобилизационных мероприятий, так и военно-медицинских комиссий, то мне кажется, реформа немного провалилась.

Поэтому я понимаю, что есть определенный положительный результат от работы рекрутинговых центров хорошо распиаренных бригад или корпусов. Поэтому, во-первых, есть хороший пиар, есть хорошо поставленная рекрутинговая история, но можно ли её масштабировать на всю армию, я не готов сказать.

Во-вторых, можно ли вообще возложить оповещение населения на полицию? Конечно, можно, под всеобщий ропот о том, что они не обучены воевать, стрелять, обезоруживать неадекватных людей с оружием. Соответственно, они могут быть не обучены даже раздавать повестки, но они хорошо обучены в ротационном порядке приближаться к фронту и получать статус участника боевых действий.

Поэтому можно даже в СМИ соединить эту историю так, что вручать повестки будет одновременно и участник боевых действий, и полицейский. Потому что очень часто это одно и то же лицо. Просто очень многие полицейские из стеснения не афишируют свой статус участника боевых действий. Но без стеснения могут претендовать на определенные льготы, которые дает этот статус.

Об увеличении зарплат военным

Что касается полицейских, то, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, у них небольшие зарплаты, наблюдается недобор кадров. Кстати, на днях Владимир Зеленский подписал закон об актуализации размера денежного довольствия для полицейских и спасателей. Однако перерасчета денежного довольствия военнослужащим пока еще не было. Возможно, вы знаете таких военнослужащих, которым повысили выплаты?

Постановление о повышении материального обеспечения военнослужащих у нас, насколько я помню, вступило в силу 13 июня. Соответственно, в июле это коснется отдельных категорий людей.

Что касается полицейских с минимальными зарплатами, то я всегда отмечаю, что в штурмовых подразделениях зарплаты достойные. Почему ты пошел на эту работу и сейчас рассказываешь, что у тебя что-то не получается? Это твоя жизнь, ты взрослый человек.

В то же время я против популизма, мол, давайте сейчас этих полицейских отправим на фронт. Во-первых, не каждый человек может охранять правопорядок. Мы все храбры до тех пор, пока наши законные интересы не нарушены. Всё равно мы идём в полицию, всё равно этот орган должен существовать. И я его никоим образом не критикую. Я не критикую обычного полицейского, человека из патрульной службы.

Я критикую саму систему, их публичную работу. Я критикую их руководителей, которые своими действиями и заявлениями создают у населения довольно ложный образ полицейского, который непонятно к чему пригоден. Я не критикую простых людей, они являются заложниками этой системы. Но специалистам по коммуникациям Министерства внутренних дел нужно неплохо поработать над своей идеологией.

О новых контрактах в ВСУ

Вернёмся к теме реформы. Были также представлены контракты. В частности, базовый контракт сроком на два года, боевой контракт – от 6 до 12 месяцев, а для пехоты и штурмовиков – от 6 месяцев. Предлагают их подписывать даже мобилизованным, чтобы потом у них была отсрочка. Как вы относитесь к этому этапу реформы? Действительно ли хорошо, что запустили хотя бы короткие контракты?

Прежде всего уточню информацию: на срок от 6 месяцев имеют право заключать контракты только ветераны, то есть те люди, которые имеют боевой опыт, которые демобилизовались и, соответственно, снова мобилизуются.

Для всех остальных категорий – штурмовиков и не штурмовиков, для людей, которые сейчас находятся в армии и занимают пехотные должности, – это 10 месяцев. Те, кто сейчас не находится в армии, но может быть мобилизован, – у них 14 месяцев на пехотные должности, а у всех остальных – 2 года.

Что касается самой системы, то уже многие отмечали, что она очень несправедлива, ведь абсолютно не учитывает, сколько человек служил и воевал до подписания этого контракта.

На мой взгляд, более справедливый вариант предлагал Валерий Залужный в ноябре-декабре 2023 года: всем давать контракты на 36 месяцев, при условии, что человек воюет, – на 24 месяца. Если бы его идея тогда была принята, то 1 января 2026 года мы бы увидели первую демобилизацию.

Сейчас мы пошли по другому пути, когда пехоту будут демобилизовывать уже через 10 месяцев. Но какой у нас тогда план "Б"? Успеют ли наши учебные центры подготовить им замену, ведь через 10 месяцев люди, имеющие большой боевой опыт, которые до сих пор находятся на боевых должностях в штурмовых подразделениях, начнут уходить из армии. Сейчас многие будут подписывать контракт на 10 месяцев, потому что никто не думает, что война закончится через 9 месяцев.

Это же касается и долгосрочной перспективы – что у нас будет через два года? Потому что сейчас многие критикуют эти контракты, но подписывают их. Потому что прекрасно осознают, что война может закончиться или не закончиться, но два года – это довольно чёткая перспектива, когда ты просто поблагодаришь всех за службу и уйдёшь домой.

А кем тогда будут их заменять? Речь идет о том, что демобилизацию будут проводить постепенно и в первую очередь для тех, кто несет службу с начала 2022 года или вообще, кто воюет с 2014 года.

Те, кто говорят, что служащие с 2014-го, с 2022-го, – это ложь. Есть то, что отражено в постановлении, и то, что не отражено. Все это просто рассказы, и непонятно, для кого.

А как это будет выглядеть на практике?

На практике всё очень просто. Кто быстрее подпишет контракт, тот быстрее демобилизуется.

Получается, что человек, который с 2022 года из окопов не вылезал, лечился в госпиталях, и человек, которого мобилизовали два месяца назад, в 2026-м, который, например, три года нормально жил, отдыхал, будут иметь одинаковые условия контракта и демобилизации.

Это выглядит не слишком справедливо.

Государство отреагировало на то, что в армии возникло возмущение. Никто не думал о справедливости. Это абсолютно не касается людей, которые сидят в Генеральном штабе и Министерстве обороны.

Но даже существование такой модели лучше, чем ничего. Сегодня ситуация лучше, чем была два месяца назад, потому что государство наконец отреагировало. Эта модель несправедлива, очень многие люди ею недовольны, но контракты будут подписывать, потому что это четкая гарантия того, когда ты сможешь вернуться домой.

Но есть ещё один момент. Человек, который пока не мобилизован, но будет мобилизован, подписывает контракт только на 14 месяцев – если это пехотная должность, и на 2 года – если не пехотная. То есть те, кто в 2022 году пошли воевать, фактически отбудут минимум 5 лет, а те, кто каким-либо образом удерживался, чтобы не идти на фронт, отслужат 14 месяцев. И когда вернутся, они будут выделываться больше, чем мы, и это будет провоцировать конфликты в будущем.

Но я уверен, что если бы здесь был представитель Министерства обороны, он бы сказал, что мы должны решать ту ситуацию, которая сложилась сейчас, а дальше будем разбираться. И это уже будут проблемы Министерства по делам ветеранов. Эта логика понятна, она всегда присутствовала в армии.

Какие зарплаты у иностранцев в армии?

Минобороны видит решение проблемы нехватки личного состава в армии в привлечении большего количества иностранцев. В частности, в штурмовые подразделения планируют привлекать денежным вознаграждением в размере от 7 до 10 тысяч долларов в месяц. Также есть намерение заменить до 30 – 50 % штурмовиков или пехоты. Возможно ли достичь такого результата? И какая заработная плата будет привлекательной для иностранцев?

Никто там не получает 10 тысяч долларов, успокоимся. Это максимальная сумма, которая включает всех уничтоженных тобой противников, всю подбитую технику. Сосредоточимся на том, что в месяц будет выходить ровно 5 тысяч долларов. Конкурентоспособна ли эта зарплата для людей из Африки, Южной Америки или Азии? Да, абсолютно конкурентоспособна.

Главный вопрос в том, как сейчас построена система рекрутинга за рубежом? Есть ли соответствующие рекрутинговые центры, которые уже завтра могут открыться и начать вербовать филиппинцев, непальцев или пакистанцев? Я не готов ответить. Думаю, ответа нет и у тех, кто сейчас озвучивает эти тезисы.

А в Соединенных Штатах Америки, где вы сейчас находитесь, есть такие центры?

Нет. Надо понимать, что граждане США едут в Украину за опытом и из-за идеологических убеждений, чтобы отстаивать свободу. В Америке никого не заманишь зарплатой в 5 тысяч долларов. Очень часто ребятам, вернувшимся с войны с ранениями, говорят, что они поехали в Украину за деньгами. Тогда они показывают переводы на банковскую карту, и эти суммы вызывают смех.

Это вообще история не об Америке, это история о странах третьего мира, потому что для них эта зарплата является конкурентоспособной.

Может ли это действительно сработать, по вашему мнению?

Может, если будет нормальный рекрутинг и коммуникация с людьми. Завербовать человека и привезти его в Украину – это несложно. Сложно сделать так, чтобы он после первого боя не сбежал по просторам украинских сел. Это главная проблема.

И здесь уже важны морально-психологическое обеспечение, вопросы обучения, ответственный рекрутинг. А не так, как у нас иногда бывает в ТЦК и СП, когда мобилизовали тех, кто спал на вокзале, потому что некуда было идти, прислали их в какое-то подразделение, и тот несчастный ротный смотрит на них и не знает, что делать.

О реформировании ВЛК

Также Минобороны планирует реформировать ВЛК и изменить подход к мобилизации, улучшить условия в распределительных центрах. Действительно ли это поможет привлекать новых людей в армию? Возможно, такой подход, когда людей будут спрашивать, куда они хотят идти служить, кем хотят быть в армии, окажется наиболее эффективным?

Идея абсолютно классная, но каким образом командование медицинских войск, которое уже довольно давно находится на своих постах, будет это реформировать? Я не понимаю структуру, которая до сих пор не может внести изменения в приказ об обеспечении бойца турникетами. Потому что согласно государственному стандарту боец должен иметь при себе только два турникета, а ещё два – где хочешь, там и добери. Поэтому волонтеры постоянно скидываются, в частности, на них.

Как эти люди, которые элементарно не смогли внести изменение в одно постановление, а это заняло бы 10 минут, а потом ещё две недели на подписание, будут что-то реформировать? Поэтому концептуально – всё абсолютно верно. А как это будет реализовано теми людьми, которые сейчас находятся у власти, – я не знаю. Мне кажется, что будет так же, как и с турникетами.

Что будет с бронированием?

А могло бы ли помочь привлечь новых людей в армию, например, решение о снятии бронирования с части предприятий? Известно, что к 1 сентября меняются критерии бронирования. В частности, для некоторых предприятий будет введено требование о бронировании работников при условии, что средняя зарплата должна быть не менее 26 тысяч гривен. А возможна ли отмена бронирования и насколько назрела проблема пересмотра его условий?

У нас назрел вопрос о создании четких критериев бронирования, потому что невозможно определить, что является признаком стратегической важности. Почему цирк является стратегическим, почему стендап-комики являются стратегическими?

Даже некоторые СМИ считаются стратегическими, а другие – нет.

Логика непонятна. Я не понимаю, почему тот или иной футбольный клуб является стратегическим предприятием, а определенная логистическая компания, обеспечивающая доставку товаров из точки А в точку Б, в частности военных грузов, не является стратегической. Эти критерии непрозрачны, и поэтому возникает тысяча и одна манипуляция. Соответственно, необходимы четкие параметры стратегичности.

Некоторые предприятия точно не являются стратегическими, а на определённых должностях мужчины могут быть заменены женщинами. Например, "смотритель музея Второй мировой войны". Мы же помним, как оказалось, что из хороших блогеров получаются еще лучшие "смотрители".

Или, например, специалисты по коммуникациям на Национальном мемориальном кладбище.

Государству уже давно нужно ввести определенные программы профориентации для женщин. Также мы забываем о нашей молодежи. Конечно, мы дали возможность молодым мужчинам уехать, подорвав мобилизационную подготовку молодежи. Сейчас она в основном существует на бумаге и в головах, видимо, тех, кто принимал это решение.

Однако мы можем привлекать к работе студентов. Не всех – я уважаю студентов, – но мы находимся в условиях войны и должны выжить как нация. Потому что если придут россияне, никому не станет лучше. Соответственно, все эти вопросы к Министерству экономики, к Министерству обороны, к Министерству по делам ветеранов, в частности, как правильно привлечь ветеранов.

У нас статус участника боевых действий имеют миллион сто тысяч человек. Часть из них не воюет, уже демобилизована. Что мы делаем с этой массой? Достаточно ли мы их привлекли? Это все открытые вопросы – насколько мы сможем использовать свой внутренний ресурс, когда получим прозрачные правила определения стратегической важности того или иного предприятия? Тогда мы получим целостную картину того, что у нас есть в плане мобилизационного и трудового ресурса.

Сейчас мы слышим исключительно популистские призывы отдельных людей. Понимаю, что дешевая рабочая сила для работодателей всегда интереснее, чем дорогая, которой является украинец. Но дайте хотя бы какой-то публичный расчет, сколько реально нам сейчас нужно людей.