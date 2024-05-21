Украине на "Рамштайн" пообещали помощь по ПВО: в чем главная проблема

Состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн". Самое главное стратегическое решение - это помощь Украине по ПВО, но здесь есть определенные проблемы.

Председатель общественной организации “Украина в НАТО” Юрий Романюк высказал 24 Каналу мнение, что предоставление нескольких танков Leopard и БМП – никак стратегически не повлияет на ситуацию, в отличие от решения о ПВО. Тем временем в Киев прибыла глава МИД Германии.

Важно Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине

Предоставление систем ПВО

Романюк рассказал, что участники "Рамштайн" согласились помогли Украине с ПВО. Однако та же Германия, например, не может выготивить для нас свои системы IRIS-T. Украине очень необходимы Patriot. За 27 месяцев войны США уже могли бы с нуля изготовить эти системы, чтобы продать Украине, но такого решения не было и нет.

Позиция США до сих пор непонятна. Остин запрещает удары западными ракетами по территории России и надеется, что Украина будет придерживаться этого, несмотря на обращение Президента Украины, Верховного Главнокомандующего, позволить обстреливать Украине исключительно российские военные объекты на вражеской территории,

– отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Решение о "закрытии украинского неба"

По его словам, было бы так же неплохо наконец решить вопрос с тем, чтобы Запад также сбивал ракеты над Украиной. Западные пилоты F-16 с территории соседних стран могли бы закрыть хотя бы приграничные области. Или вообще летать над всей территорией Украины, и это никак не влияло бы на "усиление эскалации", которого на Западе так боятся.

"Все красные линии, кроме ядерного оружия, уже давно перейдены. Нет уже никаких красных линий. Мы уже вообще воюем в красной краске, в цистерне с красной краской. Надо прекратить говорить об этих красных линиях. Они могут быть применены только в отношении тактического ядерного оружия", – отметил Романюк.

Военная помощь США: последние новости