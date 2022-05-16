Проблемы с Украиной начались не из-за имперских комплексов, – Пионтковский назвал причину

Владимир Путин совершил катастрофическую политическую ошибку, развязав полномасштабную войну в Украине. В то же время причиной такого развития событий были не только имперские комплексы российского президента.

Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Для такого решения российских властей были и другие причины.

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"Все проблемы с Украиной начались даже не вследствие имперских комплексов, а из-за грубого любопытства и страха", – отметил публицист.

Чего боялись в России

По словам Пионтковского, в Кремле боялись, что в случае движения Украины европейским путем, она станет цветущим государством, а это будет заразным примером для российских людей.

Если бы украинцы построили цветущее европейское государство, то это было бы приговором. Это был основной мотив. С чего началось? С невинного шага в отношении ассоциации в ЕС,

– отметил публицист.

Пионковский отметил, что российская власть ни в коем случае не хотела допустить того, чтобы Украина стала примером успеха на европейском пути развития.

Цели России в Украине – невыполнимы

Как отметил публицист, Путин уже сам осознает, что проиграл войну против Украины, а его цели на этой территории являются невыполнимыми.

"Выступление Путина 9 мая, его поведение в тот же день показывает, что цели, которые он планировал достичь в Украине – немыслимы. Их никогда невозможно будет выполнить и достичь", – добавил Пионтковский.

Война России против Украины: важные новости

Вооруженные Силы Украины почти полностью освободили от российских оккупантов Харьковскую область благодаря успешному контрнаступлению и уже на пути к границе с Россией. На этой территории остается еще незначительный участок, где есть враг.

Россияне в течение 16 мая дважды атаковали Одесскую область. К счастью, во время второго удара удалось сбить вражескую ракету.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ни в коем случае не отдаст России Крым или Донбасс. На такой шаг Киев не пойдет даже для того, чтобы прекратить огонь.

Украина передала Европейскому Союзу все ответы из опросника относительно членства в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить заключение для Совета ЕС по заявке украинской стороны.

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина имеет шансы пройти облегченную процедуру вступления в НАТО. Государство может стать членом Альянса без предоставления Плана действий по членству. Эту процедуру уже удалось обойти Швеции и Финляндии.

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