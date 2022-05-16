Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Для такого рішення російської влади були й інші причини.

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"Усі проблеми з Україною почалися навіть не внаслідок імперських комплексів, а через грубу цікавість та страх", – зазначив публіцист.

Чого боялися у Росії

За словами Піонтковського, у Кремлі боялися, що у разі руху України європейським шляхом, вона стане квітучою державою, а це буде заразним прикладом для російських людей.

Якби українці побудували квітучу європейську державу, то це було б вироком. Це був основний мотив. З чого почалося? З невинного кроку щодо асоціації у ЄС,

– зазначив публіцист.

Піонковський зазначив, що російська влада у жодному разі не хотіла допустити того, щоб Україна стала прикладом успіху на європейському шляху розвитку.

Цілі Росії в Україні – нездійсненні

Як зауважив публіцист, Путін уже сам усвідомлює, що програв війну проти України, а його цілі на цій території є нездійсненними.

"Виступ Путіна 9 травня, його поведінка того ж дня показує, що цілі, які він планував досягти в Україні – немислимі. Їх ніколи неможливо буде виконати та досягти", – додав Піонтковський.

Війна Росії проти України: важливі новини

Збройні Сили України майже повністю звільнили від російських окупантів Харківську область завдяки успішному контрнаступу та вже на шляху до кордону з Росією. На цій території залишається ще незначна ділянка, де є ворог.

Росіяни впродовж 16 травня двічі атакували Одеську область. На щастя, під час другого удару вдалося збити ворожу ракету.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна у жодному разі не віддасть Росії Крим чи Донбас. На такий крок Київ не піде навіть для того, щоб припинити вогонь.

Україна передала Європейському Союзу усі відповіді з опитувальника щодо членства у ЄС. Тепер Єврокомісія має підготувати висновок для Ради ЄС щодо заявки української сторони.

Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін заявила, що Україна має шанси пройти полегшену процедуру вступу до НАТО. Держава може стати членом Альянсу без надання Плану дій щодо членства. Цю процедуру вже вдалося обійти Швеції та Фінляндії.

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