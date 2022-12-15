Больше летать негде: российские авиакомпании просят разрешить рейсы над Сирией

Летающие в Египет самолеты России попросили Росавиацию снять запрет на полеты через Сирию. Авиакомпании не отправляли свои рейсы туда почти десять лет из-за гражданской войны в стране.

Как сообщают российские СМИ, это связано с тем, что Турция, Саудовская Аравия, Иордания, Эритрея и Йемен отказались впускать в свое воздушное пространство российские самолеты. Проблемы возникли у компаний NordWind и аффилированных с ней "Икара" и iFly, передает 24 канал.

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Что этому предшествовало

Еще в апреле 2013 года Росавиация запретила полеты над Сирией из-за сообщения об угрозе ракетных обстрелов самолета NordWind, следовавшего из Египта в Казань.

Однако недавно, по просьбе российских авиакомпаний, Росавиация обратилась в МИД по этому вопросу. Там заявили, что на Смоленской площади "не возражают".

Но согласовать решение еще нужно из Минобороны. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, если перевозчики не получат разрешения летать через Сирию, других вариантов у них нет.

Это, в частности, приведет к корректировке цен на перелеты. Также возникнут сложности с возвращением из Египта примерно у 3 тысяч россиян.

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