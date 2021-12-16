Процесс пошел: с Кивы начали взимать свыше миллиона дохода от жемовой ямы

С пророссийского нардепа Ильи Кивы начали взимать более 1,2 миллионов гривен дохода от жемовой ямы. Поэтому политик оказался в реестре должников.

Исполнительное производство по взысканию с Кивы "жемного миллиона" зарегистрировали 13 декабря. Оно возникло и в Автоматизированной системе исполнительного производства.

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С Кивы взимают доход за жемовую яму

Также скандальный нардеп Кива оказался и в Едином реестре должников. Если он не погасит долг добровольно, с него начнут взимать деньги принудительно.

Информацию о том, что речь идет именно об этом деле, подтвердил изданию прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив. "Мы обратились в исполнительную службу для взыскания этой суммы, когда решение суда вступило в законную силу", – сказал Демкив. Но уточнил, что речь идет о Печерском отделе.



Информация о деле Кивы в Автоматизированной системе исполнительного производства / Скриншот





Данные о Киве в Едином реестре должников / Скриншот

Жемовая яма Кивы: коротко

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