В американской прессе появилась информация о том, что Дональд Трамп якобы отказывается передавать Украине системы ПВО. Говорится о сделке на 50 миллиардов долларов для получения ЗРК Patriot.

На данный момент официальных заявлений по этой статье не было ни от Украины, ни от США. Как отметил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, официальный Киев ранее говорил о готовности покупать оружие в Америки.

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Чего на самом деле испугался Трамп

Никаких официальных переговоров о покупке американского оружия пока не было. Поэтому СМИ могут распространять различные политические заявления, чтобы понять позиции сторон. Реакцию Трамп можно рассматривать как отказ, но официальных комментариев нет.

Я считаю, что в западной прессе идет целенаправленная атака на администрацию Трампа из-за его неторопливости в военной помощи Украине. Но надо обратить внимание на примечательную деталь – выступление Джо Байдена в ответ на политику Белого дома,

– сказал Валерий Клочок.

Байден ни разу не упомянул об Украине, а лишь говорил о социальных аспектах. Вполне вероятно, что пресса только приобщается к медийному противостоянию республиканцев и демократов и использует для этого военную помощь.

Кроме этого, стоит вспомнить, что Трамп хочет, чтобы военные расходы брала на себя Европа. Он заинтересован, чтобы Европа покупала оружие у США. Возникают разногласия с материалом о якобы отказе продать Patriot.

Трамп демонстрирует прежде всего России, что не помогает военным способом Украине, а выступает посредником в этой истории. Ответственность на Европе. Этим он даже подыгрывает Евросоюзу, который тоже хотел бы присоединиться к мирному урегулированию.

Поэтому не стоит спешить с выводами, хотя понятно, что Трамп не хочет продавать нам Patriot по одной простой причине. Оказалось, что это не только защитное оружие. Системы ПВО Patriot умеют сбивать не только ракеты, но и самолеты,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Еще при президентстве Байдена украинцы сбивали очень много вражеских судов. Возможно, Трамп воздерживается от передачи дополнительных комплексов, чтобы Кремль не подумал, что так он усиливает эскалацию конфликта.