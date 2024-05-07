Продление мобилизации и военного положения: законопроекты одобрил профильный комитет Рады

Комитет по вопросам национальной безопасности одобрил на заседании одобрил законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

В документах предлагается продлить военное положение с 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года. Уже в среду, 8 мая, Парламент должен одобрить законопроекты своим голосованием на заседании.

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В пояснительной записке к обоим законопроектам отмечают, что их принятие будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии России против Украины.

Стоит отметить, что в предыдущий раз Верховная Рада продолжала военное положение и мобилизацию в Украине 7 февраля. Это было десятое решение по их действию с начала полномасштабной войны.