Продолжаем усиливать границу, – Зеленский приехал на Волынь и осмотрел фортификации
Источник:Офис Президента
Президент Зеленский побывал на Волыни. Там глава государства провел совещание по защите северных регионов, граничащих со страной-агрессором и Беларусью.
Речь также шла о строительстве фортификаций. Глава государства лично ознакомился с работами на одном из опорных пунктов Волынской области. Президент осмотрел обустройство траншей, огневых сооружений и позиций, блиндажей.
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Усиление границы
Известно, что в совещании приняли участие представители военного руководства, Государственной пограничной службы, начальники Волынской, Житомирской, Ровенской, Киевской и Черниговской ОВА.
Глава ГПСУ Сергей Дейнеко доложил о защите границы, в частности о количестве привлеченных воинов, их способностях и вооружении. Между тем начальники ОВА проинформировали о ходе возведения фортификаций вдоль границы с Беларусью.
Зеленский заверил, что власть работает над усилением украинской границы.
Основное внимание – защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью. Продолжаем усиливать украинскую границу. Спасибо всем, кто работает ради защиты и прочности Украины,
– заявил президент.
Зеленский на Волыни / Фото Офиса президента