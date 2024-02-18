Продолжается выяснение, – ОСГВ "Таврия" о вероятном расстреле пленных украинцев в Авдеевке

Сетью распространялись кадры с расстрелом украинских пленных в Авдеевке. Сейчас наши военные выясняют, что именно произошло, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию об очередном военном преступлении оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что пока нет достаточно данных, чтобы точно высказаться относительно ситуации с расстрелом украинских пленных в Авдеевке, передает 24 Канал.

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В ВСУ сказали, что известно о ситуации с расстрелом пленных

Дмитрий Лиховий в комментарии Суспильному отметил, что пока нет опровержения или подтверждения того, что россияне расстреляли шестеро военнопленных украинцев в Авдеевке.

Продолжается выяснение, и еще нет возможности это подтвердить или опровергнуть, кроме того, что россияне уже не впервые совершают военные преступления,

– пояснил он.

В то же время капитан отметил, что оккупанты понесут ответственность за очередное возможное военное преступление в отношении наших защитников, которые могли сдаться в плен.

Впоследствии в эфире национального марафона Лиховий подчеркнул – произошло ли окружение или блокирование небольшой группы наших защитников – это вопрос отдельных расследований. В частности, должны выяснить, что привело к их гибели.

"Вооруженные Силы Украины проверяют обстоятельства гибели группы украинских пленных военнослужащих в процессе выхода с позиции "Зенит" на южной окраине Авдеевки. Эта проверка должна также идентифицировать погибших военнослужащих, изображения которых распространяют в российских пропагандистских ресурсах", – отметил Лиховий.

В то же время он предостерег, что подобное расследование не может быть быстрым. Ведь одно дело это OSINT-расследование, по фото или видео, а другое дело выяснять имена и личные данные погибших по подразделениям и другим уровням наших Вооруженных Сил, которые должны окончательно предоставить все ответы на вопросы.

Офис генпрокурора начал расследование

Если выяснят, что оккупанты причастны к расстрелу украинских пленных в Авдеевке, то это станет очередным доказательством жестоко нарушения Женевской конвенции со стороны российских военных. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности.

В Офисе генпрокурора отметили, что, по данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из телеграм-каналов было опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке.

Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации,

– рассказали прокуроры.

Правоохранители отметили, что, не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия.

Сейчас относительно возможного убийства украинских пленных продолжается досудебное расследование. Оно касается нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Что известно о ситуации с расстрелом пленных в Авдеевке