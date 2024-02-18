Продолжается выяснение, – ОСГВ "Таврия" о вероятном расстреле пленных украинцев в Авдеевке
Сетью распространялись кадры с расстрелом украинских пленных в Авдеевке. Сейчас наши военные выясняют, что именно произошло, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию об очередном военном преступлении оккупантов.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что пока нет достаточно данных, чтобы точно высказаться относительно ситуации с расстрелом украинских пленных в Авдеевке, передает 24 Канал.
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В ВСУ сказали, что известно о ситуации с расстрелом пленных
Дмитрий Лиховий в комментарии Суспильному отметил, что пока нет опровержения или подтверждения того, что россияне расстреляли шестеро военнопленных украинцев в Авдеевке.
Продолжается выяснение, и еще нет возможности это подтвердить или опровергнуть, кроме того, что россияне уже не впервые совершают военные преступления,
– пояснил он.
В то же время капитан отметил, что оккупанты понесут ответственность за очередное возможное военное преступление в отношении наших защитников, которые могли сдаться в плен.
Впоследствии в эфире национального марафона Лиховий подчеркнул – произошло ли окружение или блокирование небольшой группы наших защитников – это вопрос отдельных расследований. В частности, должны выяснить, что привело к их гибели.
"Вооруженные Силы Украины проверяют обстоятельства гибели группы украинских пленных военнослужащих в процессе выхода с позиции "Зенит" на южной окраине Авдеевки. Эта проверка должна также идентифицировать погибших военнослужащих, изображения которых распространяют в российских пропагандистских ресурсах", – отметил Лиховий.
В то же время он предостерег, что подобное расследование не может быть быстрым. Ведь одно дело это OSINT-расследование, по фото или видео, а другое дело выяснять имена и личные данные погибших по подразделениям и другим уровням наших Вооруженных Сил, которые должны окончательно предоставить все ответы на вопросы.
Офис генпрокурора начал расследование
В Офисе генпрокурора отметили, что, по данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из телеграм-каналов было опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке.
Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации,
– рассказали прокуроры.
Правоохранители отметили, что, не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия.
Сейчас относительно возможного убийства украинских пленных продолжается досудебное расследование. Оно касается нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Что известно о ситуации с расстрелом пленных в Авдеевке
- Украинский проект Deep State 18 февраля распространил информацию, что россияне якобы расстреляли 6 пленных украинских воинов в Авдеевке. По данным аналитиков, это произошло на позиции Музей на "Зените" 15 февраля, в день, когда российская армия захватила позицию наших защитников.
- Затем журналисты "Следствие.Инфо" отметили, что это были украинские защитники, которых не эвакуировали с позиции "Зенит" в Авдеевке.
- Кроме того, авторы материала пообщались с матерью, женой и сестрой трех украинских военных, которые находились на позиции "Зенит", и женщины узнали в видео своих родных по форме и татуировкам.
- Стоит отметить, что командующий ОСГВ "Таврия" отмечал, что во время отхода с позиции "Зенит" на юго-востоке Авдеевки несколько военнослужащих действительно попали в плен оккупантов. Однако были ли именно эти бойцы расстреляны оккупантами – пока неизвестно.
- Уже 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе наших защитников из Авдеевки на подготовленные рубежи обороны. Это было сделано, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь и здоровье наших военнослужащих.