Продолжаются ожесточенные бои, – в Минобороны развеяли фейк об "оккупированном" Лимане

Руководство России заявило, что уже, мол, оккупировало город Лиман в Донецкой области. В Минобороны Украины посоветовали не верить тому, что говорит враг.

Враг использует информацию как оружие

Заместитель министра обороны Анна Маляр посоветовала доверять только той информации, которую предоставляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины или Минобороны. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Чиновница подчеркнула, что информация – это тоже оружие. Враг использует ее для возвышения морального духа своих военных и общества.

По состоянию на сейчас там (в Лимане – 24 канал) продолжаются ожесточенные бои. Пока не завершится их определенный этап, некорректно говорить о каких-то окончательных результатах и делать выводы,

– сообщила Маляр.

Она пояснила, что в ходе боев определенная часть населенного пункта может временно находиться под контролем одной стороны. Позже эта ситуация может измениться кардинально.

В то же время, заместитель министра обороны призналась, что ситуация в Лимане очень сложная:

Это – война. Противник сильный и ВСУ тоже сильны. Поэтому бои ожесточенные,

– подчеркнула чиновница.

Мерить способность врага одним Лиманом не стоит

В Лимане расположен большой железнодорожный узел, поэтому некоторые считают, что захват этого города значительно усилит враждебные позиции на Донбассе. Однако, если взвешивать все факторы, в частности, соотношение сил и пути доставки провианта, то так говорить не уместно. Ведь должна быть отлажена логистика и нормальное моральное состояние войска. Поэтому, по словам Маляра, один Лиман существенно на способность вражеского войска не повлияет.

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В ОВА говорят, что город преимущественно контролируют кафиры

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают свою землю. Он заверил, что Лиман и Северодонецк никогда не станут русскими.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 27 мая рассказал о ситуации в Лимане . Он отметил, что город в основном находится под контролем российских военных.

В то же время, украинским защитникам удалось занять и укрепить новые позиции.

Заметим, кафиры пытаются захватить Лиман уже длительное время. 24 мая Кириленко говорил, что они входят в город, а ВСУ их выбивают. Враг заезжал в окрестности и пытался пробиться в центр населенного пункта.

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