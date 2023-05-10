Угроза ракетных атак до сих пор остается: Россия так и не вывела из моря ракетоносители

Россия до 9 мая активизировала ракетные и дроновые обстрелы украинских городов. Наша ПВО прилагает максимальные усилия, однако после 9 мая не стоит ожидать прекращения ракетных обстрелов со стороны государства-террористки.

Об этом 24 Каналу сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она рассказала, сколько ракет морского базирования сейчас на готовности у врага.

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В ночь на 10 мая россияне запустили несколько дронов "Шахид" на юго-восточное направление и пыталась обойти систему противовоздушной обороны Украины, рассказала Гуменюк. Однако БПЛА так и не долетели до своих целей благодаря ПВО.

Враг не покинул террористические планы

Учитывая ситуацию с ракетоносителями в Черном море, можно заключить, что враг не отказался от намерения продолжать ракетные атаки, заметила спикер ОК "Юг".

Нарастив во время предварительной ракетной атаки присутствие ракетоносителей, они так и оставили на дежурстве пять ракетоносителей, среди которых одна подлодка, пуски с которой усложняют обнаружение, и четыре надводных,

– прокомментировала Гуменюк.

По ее словам, учитывая количество "Калибров", выпущенных в ночь на 9 мая, сейчас суммарный зал с моря может составлять до 28 ракет этого типа. Это достаточно большой запас, готовый к применению против тыловых регионов Украины.

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Враг работает против ПВО

Гуменюк рассказала, что враг пытается постоянно менять направление движения средств поражения и их типы. Это элемент подбора тактики, который может оказаться более эффективным, по мнению оккупантов, против украинской ПВО.

Именно поэтому враг пытается разнообразить и использовать смешанные атаки, дронами-камикадзе, ракетами воздушного базирования, ракетами надводного и подводного базирования.

– резюмировала Гуменюк.

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