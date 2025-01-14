Очевидный раскол в Европе: продолжится ли газовый шантаж Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы. Словацкий политик давит на наше государство, потому что Киев прекратил транзит российского газа. Сейчас наблюдается очевидный раскол в Европе.

Когда ряд стран ЕС подчеркивает необходимость усиления санкций против России, то такие лидеры, как Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подыгрывают Кремлю. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок озвучил 24 Каналу мнение, что газовый шантаж относительно Украины продолжится.

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Украину будут шантажировать дальше

Валерий Клочок отметил, что Словакия и другие страны привыкли к недорогим энергоносителям, что им дает возможность якобы удерживать экономику и стабильность в стране. Сейчас Фицо предстал перед дилеммой, поэтому такими заявлениями он пытается унизить Украину.

Мировой кризис очевиден в этом плане. Но я не считаю, что история в отношениях Европы и Украины по поставкам энергоносителей из России через территорию Украины завершена. Нет, она будет продолжаться. Мы будем видеть следующие подобные заявления, шантажи со стороны руководителей разных стран,

– предположил он.

Примерно 10 государств, в частности, страны Балтии, Польша, Финляндия, сделали заявления о том, что выступают за усиление санкций против России с целью недопущения поставок ее нефти. Это важно для того, чтобы не дать возможности России финансировать войну против Украины.

"Мне это сейчас свидетельствует определенный раскол в Европе, чего очень хотел достичь путинский режим. Он очевиден, потому что не все политики сегодня действуют в унисон, даже в рамках Европейского Союза", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его словам, это связано прежде всего с правленческим кризисом в Европе. Роберт Фицо – это яркий пример того, как Кремль может использовать определенных политиков для продвижения своих интересов на Западе.

Напомним, 1 января 2025 года закончился контракт по транзиту российского газа через территорию Украины. Фицо угрожает Украине. В частности, наложить вето на помощь Украине. Также словацкий премьер назвал Владимира Зеленского "нищим" и "шантажистом", который "ходит по Европе, выпрашивая у других денег". Кроме того, он пригласил украинского лидера на встречу на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной. Зеленский отреагировал: "Ок. Приезжай в Киев в пятницу".