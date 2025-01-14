Коли низка країн ЄС наголошує на необхідності посилення санкцій проти Росії, то такі лідери, як Фіцо та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підіграють Кремлю. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок озвучив 24 Каналу думку, що газовий шантаж щодо України продовжиться.

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Україну шантажуватимуть далі

Валерій Клочок зазначив, що Словаччина та інші країни звикли до недорогих енергоносіїв, що їм дає можливість удавано утримувати економіку та стабільність в країні. Зараз Фіцо постав перед дилемою, тому такими заявами він намагається принизити Україну.

Світова криза очевидна у цьому плані. Але я не вважаю, що історія у відносинах Європи та України щодо постачання енергоносіїв з Росії через територію України завершена. Ні, вона буде продовжуватися. Ми будемо бачити наступні подібні заяви, шантажі з боку керівників різних країн,

– припустив він.

Приблизно 10 держав, зокрема, країни Балтії, Польща, Фінляндія, зробили заяви про те, що виступають за посилення санкцій проти Росії з метою недопущення постачання її нафти. Це важливо для того, щоб не дати можливості Росії фінансувати війну проти України.

"Мені це зараз засвідчує певний розкол у Європі, чого дуже хотів досягнути путінський режим. Він очевидний, бо не всі політики сьогодні діють в унісон, навіть у межах Європейського Союзу", – підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За його словами, це пов'язано насамперед із правлінською кризою у Європі. Роберт Фіцо – це яскравий приклад того, як Кремль може використовувати певних політиків для просування своїх інтересів на Заході.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року закінчився контракт щодо транзиту російського газу через територію України. Фіцо погрожує Україні. Зокрема, накласти вето на допомогу Україні. Також словацький прем'єр назвав Володимира Зеленського "жебраком" і "шантажистом", котрий "ходить по Європі, випрошуючи в інших грошей". Крім того, він запросив українського лідера на зустріч на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною. Зеленський відреагував: "Ок. Приїжджай до Києва у п'ятницю".