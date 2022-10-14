Боевые действия зимой: к чему готовятся россияне и продолжится ли контрнаступление ВСУ

Российские военные на оккупированных территориях Украины усиленно готовятся к зиме. Оккупанты надеются, что снег и морозы замедлят наступление ВСУ.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне мечтают о том, что в зимний период им удастся немного отдохнуть.

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"Оккупанты рассчитывают на то, что им удастся выдохнуть, переждать зиму. За это время они хотят подтянуть резервы и восстановить какую-нибудь технику", — отметил Ступак.

Как оккупанты готовятся к зиме

Как рассказал экс-сотрудник СБУ, российские захватчики на оккупированных территориях усиленно готовятся к зимнему периоду.

Россияне пытаются создать условную демаркационную линию в зоне боевых действий.

в зоне боевых действий. Оккупанты роют большие окопы и траншеи с помощью техники.

и траншеи с помощью техники. Также русские военные ставят противотанковые бетонные укрепления прямо посреди поля.

Продолжится ли зимой наступление ВСУ

По словам Ступака, несмотря на все попытки россиян, им не удастся сдержать украинскую армию.

Зимой контрнаступление ВСУ продолжится. Может быть, не так быстро. Однако если будут морозы, то грязи не будет. Поэтому это не станет мешать нашим военным,

– подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

Он отметил, что украинские военные в гораздо более выигрышном положении, чем россияне. Ведь у ВСУ очень большая поддержка в тех населенных пунктах, которые они освобождают.

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"Наши военные получают там возможность отдохнуть, питание и элементарное лечение. Также это дает атмосферу стабильности и уверенность, что здесь можно немного расслабиться", – сказал Ступак.

Оккупанты в Херсонской области находятся в постоянном напряжении

В то же время, российские войска на оккупированных территориях, в частности в Херсонской области, находятся в постоянном напряжении.

Почти 8 месяцев на них извне давят Вооруженные Силы Украины .

. Внутри региона оккупантам не дают расслабиться партизаны .

Ступак отметил, что российские военные были спокойны только в первый период после оккупации части Херсонской области.

Однако потом появились HIMARS, которые начали так достигать линии фронта, что оккупанты уже боятся ночевать в общежитиях и спят в палатках. Также из-за страха партизан они постоянно ходят по улицам и оглядываются, чтобы их сзади кто-то не подрезал.

– сказал эксперт Украинского института будущего.

Как постоянная тревога бьет по россиянам

По мнению Ступака, такое постоянное напряжение оказывает очень негативное влияние на россиян.

Для ВСУ это (боевые действия зимой – 24 канала) не будет веселой прогулкой. Но нашим военным будет гораздо легче, чем оккупантам,

– добавил он.

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