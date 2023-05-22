Что сейчас происходит в Бахмуте: Череватый расставил точки над "і"

Российские оккупанты заявляют, что уже фактически захватили Бахмут. В то же время, с украинской стороны раздаются заявления относительно продвижения наших воинов на этом направлении. В Вооруженных Силах ответили, что происходит непосредственно в городе-крепости и в окрестностях населенного пункта.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подтвердил, что уже более 9 месяцев продолжается успешная оборонная операция Бахмута в Донецкой области. Несмотря на заявления захватчиков, нашим защитникам по состоянию на 22 мая удается удерживать позиции в городе.

Смотрите также ВСУ возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута, россиянам понадобится подкрепление, – ISW

Подробно о ситуации

По словам Череватого, оборонная стратегия по Бахмуту имеет несколько целей. В частности, одна из них состоит в том, чтобы не дать оккупантам системно прорвать оборону ВСУ, уничтожить боевые порядки, захватить город и заставить наши войска отступать.

Также, конечно, наши бойцы все эти месяцы работали и продолжают работать над тем, чтобы обескровить противника и максимально нанести ему потери. Как констатировал спикер, эти задачи успешно выполняются.

Более того, наши действия привели к тому, что преступная группировка "Вагнера" сейчас на грани выполнения боевых задач. Они уже вынуждены их усиливать подразделениями воздушно-десантных войск и пехотных подразделений,

– сказал Череватый.

Вместе с тем, он уточнил, что ВСУ продолжают удерживать позиции в самом Бахмуте в юго-западной части города и проводить, когда есть такая возможность и нет большого риска потерь, контрнаступательные операции на флангах.

Собственно, речь идет о южном и северном направлениях, на которых могло быть за последнее время продвижение от 250 метров до 2-х километров.

Охватывая этот город, мы создаем благоприятные условия для дальнейших действий. Поэтому ситуация тяжелая, но контролируемая,

– подытожил спикер.

Кроме того, он констатировал, что у Вооруженных Сил нет сейчас преимущества в личном составе, технике, количестве снарядов над захватчиками. Поэтому все операции происходят очень взвешенно и осмотрительно.

"Наступление продолжается"