Продвижение продолжается: Зеленский назвал новое количество освобожденных населенных пунктов на Курщине

Владимир Зеленский после Ставки Главнокомандующего заявил, что Главком Александр Сырский доложил об операции в Курской области.

Он объяснил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись на Курщине и пополнили наш обменный фонд. Также Украина создала военную комендатуру в Курской области.

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Сколько населенных пунктов на Курщине освободили ВСУ

Украинский президент объяснил, что генерал Александр Сырский доложил о завершении освобождения города Суджи от российских военных. Именно там создали украинскую военную комендатуру.

Освобождены также и еще несколько населенных пунктов. В целом уже более 80. Я благодарю каждого нашего воина, который все это обеспечивает. Молодцы!

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что на Ставке представили стратегию по возвращению наших людей из российского плена. По словам Зеленского, там много деликатных деталей. В частности, относительно того, что касается формирования списков.

Президент объяснил, что он поручил:

разведке, Министерству внутренних дел, СБУ и ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать людям о том, как возвращаем пленных;

привлечь к этой работе общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену.

Владимир Зеленский анонсировал брифинг, на котором обо всем расскажут.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 13 августа сообщал, что ВСУ освободили в Курской области 74 населенных пункта. Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия, разрабатывают гуманитарные решения для этих территорий.