кремль приказывает своей армии идти по 5 километров каждый день: она едва продвигается на 100 метров
Сейчас ощущается, что в Украину поступило некоторое количество западного оружия, уничтожающего склады и командные цеха глубоко в тылу врага. Это отчасти замедляет продвижение российских войск.
Как отметил в эфире радио НВ глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, сегодня продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требуют кремлевские власти, информирует 24 канал.
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кремль ставит фантастические задачи
Гайдай рассказал, что указания российского командования совершенно не соответствуют возможностям российской армии.
Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 метров пройти в сутки,
– заметил Гайдай.
По словам главы Луганской области, оккупанты подошли вплотную к Бахмуту и мощно его обстреливают.
"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", – отметил Гайдай.
При этом он подчеркнул, что удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность, врага, но у россиян еще очень много боекомплекта "советского калибра".
россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы продолжать боевые действия. Но все равно не с такой интенсивностью, как была раньше,
– рассказал председатель ОВА.
Что известно о потерях россиян
Гайдай отметил, что каждые сутки в наступление идет разное количество российских солдат. Именно от этого зависит количество потерь. Обычно в направлении Донбасса каждый день фиксируют десятки погибших.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что в общей сложности украинским войскам удалось ликвидировать 46 500 оккупантов. К тому же Вооруженные Силы активно уничтожают вражескую технику. В частности, "демилитаризовано":
- танков – 1939 единиц;
- боевых бронированных машин – 4254 единиц;
- артиллерийских систем – 1045 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 274 единицы;
- средств ПВО – 148 единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 202 единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 единиц;
- крылатых ракет – 196 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3165 единиц;
- специальной техники – 99 единиц.
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