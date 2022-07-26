На Юге продолжается продвижение войск ВСУ, нанесены точные авиаудары по врагу, – ОК "Юг"
Украинские военные постепенно продвигаются на Юге и контролируют логистические пути оккупантов. Это деморализует врага.
Ситуация на Юге развивается динамично
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центр ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. По ее словам, ситуация на Юге в нашей операционной зоне стабильна и контролируема.
К теме Некоторые освобожденные села на Херсонщине – уничтожены
Наталья Гуменюк отметила, что ситуация развивается динамично, поскольку есть плановое продвижение наших войск.
Но мы уже говорили об том, что заявляем о своих победах очень осторожно,
– сказала она.
Что касается оккупантов, то, как сообщила Гуменюк, они держат свои рубежи обороны. Речь идет о позициях, которые россияне укрепили железобетонными конструкциями и пытаются в них удержаться.
Представитель ОК "Юг" отметила, что врага напрягает и деморализует то, что ВСУ контролируют их пути логистики, которыми россияне пытаются подтягивать резервы и обеспечивать свое войско.
Она сообщила, что за последние два дня украинские силы нанесли точные авиаудары по опорным и командным пунктам нескольких подразделений врага. Также ВСУ попали по складам боеприпасов и скоплению техники, а это "существенно изменило подготовку и силу противника".
Наталья Гуменюк рассказала, что захватчики придерживаются тактики контрбатарейного противодействия, когда обстреливают тыловые районы. Она напомнила, что 26 июля россия нанесла массированный удар по Николаевской и Одесской областях .
ВСУ контролируют логистику врага в Херсонской области
- Украинские военные нанесли удар по трем мостам на Херсонщине: Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. Это повлекло за собой проблемы с логистикой для россиян.
- ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты врага в Херсонской области. Украинские силы фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона.
- В Херсонской ОВА констатировали, что на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ. Сообщается, что ВСУ могут освободить Херсонщину до сентября .
- Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются, выгоняя оккупантов в Херсонской области .
Ранее – ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине: смотрите видео