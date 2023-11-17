Такое мнение 24 Каналу озвучил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан. По его словам, может быть и наоборот – враг может отойти от левого берега, потому что Авдеевское направление очень важное для России.
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Дилемма у россиян
Роман Свитан отметил, что Силы обороны воспользуются любым отходом захватчиков. Враг это тоже понимает. Для оккупантов есть угроза потерять по крайней мере северную часть Донецка. Ведь через Опытное и Веселое можно заходить в Донецк, это максимум 5 – 7 километров от Авдеевки.
Когда россияне начнут отходить от Авдеевки, Силы обороны зайдут на Ясиноватский блокпост. Это выход на объездную дорогу между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой.
Для них это очень опасно, потому что контроль над этими развязками берет под полный контроль почти три города: Ясиноватую, Макеевку и Донецк. Это высоты. У россиян сейчас дилемма, что делать: либо терять левый берег, либо часть Донецка, особенно его северную часть,
– объяснил он.
Полковник ВСУ в запасе считает, что Авдеевка для россиян – это политическая задача. Враг может пожертвовать левым берегом Херсона и отойти на третью линию обороны.
"Они могут пойти даже на отход в Крым, если они точно будут терять Авдеевку. Уходя оттуда, они потеряют часть Донецка. Это будет более болезненный удар для Путина, чем потеря левого берега", – предположил военный аналитик.
Карта боевых действий на 17 ноября: смотрите видео
Успехи ВСУ на левобережье: главное
- В Генштабе ВСУ 17 ноября сообщили, что украинские защитники выбили россиян с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепились там. Наши военные хотят оттеснить врага подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население Херсона и других населенных пунктов от постоянных вражеских обстрелов.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данную информацию. Он поблагодарил украинских военных за движение вперед и опубликовал фото бойцов на левобережье Херсонской области.
- Спикер обороны юга Наталья Гуменюк также подтвердила успехи ВСУ. Она заявила, что в результате этой операции украинских защитников российские оккупанты потеряли много живой силы и техники. В частности, Силы обороны уничтожили 1 216 и ранили 2 217 захватчиков.
- Гуменюк отметила, что на левом берегу Днепра в Херсонской области работает не только морская пехота. К операции были привлечены разные структуры Сил обороны. Наша артиллерия и аэроразведка помогают украинским защитникам закрепляться.