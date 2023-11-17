Таку думку 24 Каналу озвучив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан. За його словами, може бути й навпаки – ворог може відійти від лівого берега, бо Авдіївський напрямок дуже важливий для Росії.
Читайте також Виходимо вже на певний відкритий етап, – в ОК "Південь" пояснили ситуацію на лівому березі
Дилема у росіян
Роман Світан зазначив, що Сили оборони скористаються будь-яким відходом загарбників. Ворог це теж розуміє. Для окупантів є загроза втратити принаймні північну частину Донецька. Адже через Опитне та Веселе можна заходити у Донецьк, це максимум 5 – 7 кілометрів від Авдіївки.
Коли росіяни почнуть відходити від Авдіївки, то Сили оборони зайдуть на Ясинуватський блокпост. Це вихід на об'їзну дорогу між Донецьком, Ясинуватою та Макіївкою.
Для них це дуже небезпечно, тому що контроль над цими розв'язками бере під повний контроль майже три міста: Ясинувату, Макіївку та Донецьк. Це висоти. У росіян зараз дилема, що робити: або втрачати лівий берег, або частину Донецька, особливо його північну частину,
– пояснив він.
Полковник ЗСУ у запасі вважає, що Авдіївка для росіян – це політичне завдання. Ворог може пожертвувати лівим берегом Херсонщини та відійти на третю лінію оборони.
"Вони можуть піти навіть на відхід до Криму, якщо вони точно будуть втрачати Авдіївку. Відходячи звідти, вони втратять частину Донецька. Це буде більш болючий удар для Путіна, ніж втрата лівого берега", – припустив військовий аналітик.
Карта бойових дій на 17 листопада: дивіться відео
Успіхи ЗСУ на лівобережжі: головне
- У Генштабі ЗСУ 17 листопада повідомили, що українські захисники вибили росіян з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпилися там. Наші військові хочуть відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення Херсона та інших населених пунктів від постійних ворожих обстрілів.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію. Він подякував українським військовим за рух уперед та опублікував фото наших бійців на лівобережжі Херсонської області.
- Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також підтвердила успіхи ЗСУ. Вона заявила, що внаслідок цієї операції українських захисників російські окупанти втратили багато живої сили та техніки. Зокрема, Сили оборони знищили 1 216 та поранили 2 217 загарбників.
- Гуменюк зауважила, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині працює не тільки морська піхота. До операції було залучено різні структури Сил оборони. Наша артилерія та аеророзвідка допомагають українським захисникам закріплюватися.