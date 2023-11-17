Таку думку 24 Каналу озвучив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан. За його словами, може бути й навпаки – ворог може відійти від лівого берега, бо Авдіївський напрямок дуже важливий для Росії.

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Дилема у росіян

Роман Світан зазначив, що Сили оборони скористаються будь-яким відходом загарбників. Ворог це теж розуміє. Для окупантів є загроза втратити принаймні північну частину Донецька. Адже через Опитне та Веселе можна заходити у Донецьк, це максимум 5 – 7 кілометрів від Авдіївки.

Коли росіяни почнуть відходити від Авдіївки, то Сили оборони зайдуть на Ясинуватський блокпост. Це вихід на об'їзну дорогу між Донецьком, Ясинуватою та Макіївкою.

Для них це дуже небезпечно, тому що контроль над цими розв'язками бере під повний контроль майже три міста: Ясинувату, Макіївку та Донецьк. Це висоти. У росіян зараз дилема, що робити: або втрачати лівий берег, або частину Донецька, особливо його північну частину,

– пояснив він.

Полковник ЗСУ у запасі вважає, що Авдіївка для росіян – це політичне завдання. Ворог може пожертвувати лівим берегом Херсонщини та відійти на третю лінію оборони.

"Вони можуть піти навіть на відхід до Криму, якщо вони точно будуть втрачати Авдіївку. Відходячи звідти, вони втратять частину Донецька. Це буде більш болючий удар для Путіна, ніж втрата лівого берега", – припустив військовий аналітик.

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