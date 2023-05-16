Бахмут сразу закончится: эксагент КГБ предложил лучший способ выйти из-под удара россиян

Украинские защитники совершают успешные контрнаступательные действия на Бахмутском направлении. Впрочем, россияне постоянно подтягивают живую силу на этот участок фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Зеленько – бывший сотрудник службы внешней разведки КГБ. По его словам, вагнеровцев в Бахмуте действительно очень много.

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Россияне не боятся потерь

Александр Зеленько подчеркнул, что ППК "Вагнера" – это агрессивный криминальный сегмент российского общества, состоящий из половины мужского населения страны.

Чем больше потерь россияне несут, тем больше они сплачиваются, становятся злее и переходят к более активным действиям,

– заметил он.

Россияне отличаются от европейцев своим мышлением. В частности, руководство цивилизованной армии сначала просчитывает возможные риски, делает выводы и потом уже при необходимости отступает. В то же время россияне пытаются подражать только иррациональным идеям и идти в бой без какой-либо стратегии в пользу сохранения человеческой жизни.

Вагнеровцы будут совать в Украину, а в результате в России будет формироваться еще больше подготовленных ветеранов.

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В России должна развязаться гражданская война

Бывший сотрудник службы внешней разведки КГБ рассказал, что в истории с Бахмутом следует также ссылаться и на историческую основу.

"В 1941 году Сталин потерял в течение одного лета всю профессиональную армию - 5,5 миллиона. Это не помешало ему захватить пол Европы", – отметил он.

По его словам, в составе советской армии были только мобилизованные резервисты. Это и затормозило движение в русской империи.

Гибель и уничтожение кадровой армии не делает принципиально невозможным наступление. Единственный способ выйти из-под их удара – это перенаправить удар внутрь России для того, чтобы у них возникла гражданская междоусобная война,

– убежден он.

В противном случае российское руководство и дальше будет забрасывать украинские земли пушечным мясом.

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