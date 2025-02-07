Украина атаковала Курскую область, пока Россия перегруппировывала войска, – разведка Эстонии
Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что украинские военные воспользовались перегруппировкой российских войск в Курской области. Вследствие этого ВСУ смогли продвинуться и взять под контроль новые населенные пункты.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.
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Как в разведке Эстонии прокомментировали ситуацию на фронте
Руководитель военной разведки Эстонии сообщил, что за последнюю неделю Россия уменьшила количество обстрелов, что прежде всего связано с реорганизацией ее вооруженных сил.
Он отметил, что после захвата Великой Новоселки и Курахово в Донецкой области Россия начала процесс восстановления и доукомплектования своих подразделений в этом регионе.
Кивисельг также подчеркнул, что за неделю направление российского наступления осталось неизменным – наибольшая активность, по-прежнему в районе Покровска Донецкой области.
Там россияне продолжили постепенное продвижение и за последние семь дней продвинулись на площади около десяти квадратных километров,
– отметил он.
Кивисельг предполагает, что в ближайшие недели российская армия может перебросить дополнительные подразделения к окраинам Покровска с целью перекрытия путей снабжения города и его полной изоляции.
"Подытоживая, война на истощение продолжается, а наиболее значимым событием прошлой недели стал относительно большой высокоточный удар по целям в Украине 1 февраля, когда Россия применила как свои стратегические бомбардировщики, бомбардировщики дальнего действия и ракеты "Калибр" из Черноморского региона, так и баллистические и крылатые ракеты "Искандер" из Крыма и материковой части России", – заявил полковник.
В то же время по его словам, Украина продолжает успешно наносить удары по ключевым объектам инфраструктуры на территории России.
Главным образом, это было повреждение и уничтожение инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью, тем самым уменьшая денежные потоки России, которые в противном случае, безусловно, нашли бы свой путь для поддержки военной индустрии и агрессии в продолжении войны в Украине,
– объяснил он.
Как эстонская разведка оценила ситуацию в Курской области
В Курской области Россия также находится в процессе пополнения северокорейских подразделений, которые расположены там, что привело к снижению военной активности в регионе.
Со своей стороны, этим воспользовались украинские вооруженные силы, которые, по открытым источникам, вчера (6 февраля – 24 Канал) провели успешные атаки в Курской области, захватив новые населенные пункты и районы, особенно в юго-восточном направлении от Суджи,
– отметил Кивисельг.
Впрочем, это не помешало оккупационным войскам продолжать наступать на северных и центральных участках фронта.
"Силам России удалось удержать плацдарм к северу от города Купянск в населенном пункте Двуречная через реку Оскол, и не исключено, что они пытаются расширить его дальше в этом районе", – рассказал военный.
По его словам, Россия стремится ограничить действия украинских сил, а если ей удастся создать несколько плацдармов, то это может привести к распылению украинских сил на этом направлении.
Эстонский полковник отметил, что плацдарм над рекой Оскол пока остается небольшим – около сотни военных, однако россиянам удается удерживать его в течение длительного времени.