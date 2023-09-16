Продвижение может ускориться: какие перспективы ВСУ возле Токмака

ВСУ могут ускорить продвижение в сторону Токмака Запорожской области. Сейчас оккупанты на участке Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое держат оборону с помощью подразделений, которые перебросили с Востока . Когда эти подразделения будут уничтожены или ослаблены, они не смогут обороняться.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В частности, речь идет о подразделениях 76-й десантно-штурмовой дивизии, которые сейчас укрепляют фланги, а также 7-й десантно-штурмовой дивизии.

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Россияне не смогут держать оборону

Александр Коваленко отметил, что если эти подразделения будут обескровлены, то россияне не смогут обороняться. Поэтому ВСУ могут освободить Новопрокоповку и Вербовое, продвинуться на Очеретоватое.

От Новопрокоповки – выход на Ильченково, на которое, кстати, с севера уже давят Силы обороны. А за Новопрокоповкой и Ильченковым только Сладкая Балка отделяет по трассе 0408 нас от Токмака. Следовательно, ускорение продвижения будет,

– убежден он.

Когда это произойдет – пока неизвестно. Очевидно, что после истощения переброшенных с Востока подразделений у захватчиков не будет возможности переместить новые ресурсы, чтобы противодействовать наступлению ВСУ.

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