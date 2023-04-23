Проехался по всей линии столкновения, – Сырский побывал в Бахмуте и рассказал об обороне
Источник:Александр Сырский
Александр Сырский побывал на Бахмутском направлении. Он проехался по всей линии столкновения.
Командующий Сухопутными силами ВСУ 23 апреля приехал в Бахмут. Он подчеркнул, что каждый военный, защищающий раину на этом направлении – герой.
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Сырский побывал в Бахмуте
Сырский подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается.
Проехал по всей линии столкновения, был в частях, которые держат весь бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах,
– сказал он.
Сырский приехал в Бахмут: фото
Украина держит город неожиданно для врага
Сырский заметил, что украинские воины избивают российских захватчиков в Бахмуте, часто неожиданно для них. Также, по его словам, Украина продолжает удерживать стратегические рубежи.
Он также сообщил, что воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение.
Каждый здесь – герой. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал,
– написал Сырский.
Какая ситуация сейчас в Бахмуте
- В Бахмуте продолжаются городские бои – по-прежнему это самое тяжелое направление фронта. Однако наши военные держат оборону изо всех сил.
- Издание The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов из Пентагона сообщило, что США предостерегали Украину от дальнейшей обороны Бахмута. В Пентагоне беспокоились, что подразделения сил обороны могут оказаться в окружении, если их не выведут в течение февраля. Однако по состоянию на конец апреля российские захватчики не смогли оцепить город.
- Однако враг обстреливает позиции наших военных и город без остановки, уничтожая его до основания.