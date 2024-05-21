Серия завершилась не начавшись, – Плетенчук рассказал о проекте корабля, уничтоженного в Крыму

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" не находятся в Черном море. А всего ракетоносителей в акватории Черного моря около десяти. Это количество может меняться, ведь что-то оккупанты могут отправить на обслуживание.

То, что Силы обороны поразили ракетоноситель "Циклон", поможет государству. Теперь в Крыму не осталось надводных ракетоносителей, а значит оружие будет лететь дольше и у ПВО будет больше времени на отражение атак.

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Запомним "Циклон" как неудачника

Этот проект не является чем-то новым, а вот сам корабль был новым. Россияне планировали ввести в состав Черноморского флота пять таких единиц, "Циклон" был первым, сказал в эфире телемарафона Дмитрий Плетенчук.

Но "Циклон" за все время так и не смог запустить ракеты, поэтому фактически не завершил государственные испытания.

Это еще раз констатирует состояние и положение вещей в российской кораблестроительной отрасли. Корабль, который уже год в строю, не смог отстреляться. Таким он и останется в нашей памяти,

– поиронизировал Плетенчук.

Какова судьба других кораблей серии

"Аскольд" уничтожили Воздушные силы в ноябре прошлого года. Другие два корабля пошли через Ростов на Каспий проводить достройку и испытания. Последний корабль достраивается на Зеленодольском заводе.

Поэтому можно говорить, что проект 22800 "Каракурт" завершился, так и не начавшись.

Какое максимальное количество "Калибров" одновременно могут выпустить захватчики

Враг может запускать чуть более 50 "Калибров" одновременно, но это маловероятно. Такую практику не применяют, потому что это очень рискованно. Если использовать весь имеющийся арсенал, то это означает лишить себя определенного остатка оружия.

Плетенчук пояснил: теоретически следует считать, что все оружие снаряжено и одновременный залп возможен. Впрочем, чтобы запустить все, нужны выходы в море, а даже их нет. Конечно, нужно долго готовиться, чтобы вывести так много кораблей в море.

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Порт Новороссийска перенасыщен

И до такой степени, что оккупанты вынуждены держать в Крыму некоторые корабли. Если же они могли разместить в Новороссийске больше – уже бы сделали это, говорит спикер.