"Профессионал своего дела": известно, кто погиб во время атаки на порт Одесской области

Ночью 8 ноября российская армия ударила по Одесской области и поразила корабль под флагом Либерии. В результате погиб лоцман первого класса Сергей Сурин.

Сообщается, что погибший украинец работал в Администрации морских портов. Кроме того, ранение получил еще один работник порта.

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Что известно о погибшем

Сергей Сурин погиб при исполнении служебных обязанностей, ему было 43 года. Он проработал лоцманом 15 лет. В Администрации морских портов отмечают, что он был специалистом высокого уровня, при этом оставаясь добрым и невероятно скромным человеком.

Он всегда выручал коллектив, профессионально выполняя срочные и сверхсложные задачи. В нашей памяти Сергей навсегда останется надежным другом, дружелюбным коллегой, настоящим профессионалом своего дела,

– написали в АМПУ.

Там глубоко грустят по поводу этой потери и выражают искренние соболезнования семье Сергея.

Сергей Сурин работал с кораблями 15 лет и был мастером своего дела / АМПУ

Что известно об атаке

Вечером 8 ноября около 16:37 мониторинговые каналы сообщали, что воздушная цель летит на Одесскую область. Оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П по тактической авиации над акваторией Черного моря. Еще одну ракету, Х-59, удалось уничтожить.

Впоследствии стало известно о попадания по порту, в частности, в надводную надстройку гражданского корабля под флагом Либерии. Корабль в этот момент как раз заходил в порт в Одесской области, чтобы вывезти из Украины железную руду, направлявшуюся в Китай.

В результате удара погиб лоцман, еще трое членов экипажа пострадали – они были гражданами Филиппин. Также ранение получил 1 работник порта. Это акт международного терроризма, международного пиратства.