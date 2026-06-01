1 июня, 16:13
Украину накроют облака, а местами выпадут дожди: какой будет погода 2 июня

Диана Подзигун

Во вторник, 2 июня, погода в Украине существенно не изменится – во большинстве областей сохранится комфортное тепло и переменная облачность. В то же время в некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Как изменится погода 2 июня?

По прогнозу синоптиков, 2 июня, в Украине ожидается переменная облачность. На большей части территорий страны осадков не прогнозируют, поэтому погода будет приятной.

Впрочем, в западных и юго-западных областях ситуация будет несколько иной. Там пройдут умеренные дожди, тогда как на Закарпатье и в Одесской области местами возможны значительные осадки.

Ветер 2 июня будет преимущественно юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду без опасных порывов.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8 – +13 градусов. В дневные часы воздух прогреется до комфортных 18 – 23 градусов. Такие показатели соответствуют климатической норме для начала июня.

Важно! Синоптики предупреждают, что из-за дождей, местами интенсивные, в течение 1 – 3 июня, на реках бассейнов Днестра, Прута и Сирета прогнозируется повышение уровней воды примерно на 20 – 80 сантиметров. Речь идет о реках во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Какой будет температура в крупных городах?

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +18...+20;
  • Ивано-Франковск +18...+20;
  • Тернополь +19...+21;
  • Черновцы +18...+20;
  • Хмельницкий +19...+21;
  • Луцк +18...+20;
  • Ровно +18...+20;
  • Житомир +19...+21;
  • Винница +20...+22;
  • Одесса +18...+20;
  • Николаев +19...+21;
  • Херсон +20...+22;
  • Симферополь +20...+22;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +20...+22;
  • Харьков +20...+22.


Прогноз погоды в Украине на 2 июня / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в ближайшее время?

2 июня местами в Украине ожидаются грозы. В частности во Львовской области стоит ждать непогоду днем. В то же время синоптики предупреждают о тумане в этом регионе. Прогнозируют видимость ночью и днем 200 – 500 метров.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что сильной жары в начале лета ожидать не стоит, ведь температурный фон будет оставаться близким к климатической норме и резкого повышения показателей не предвидится.

По словам Птухи, погода может значительно отличаться, в зависимости от региона. Она напомнила подобную погодную ситуацию летом 2025 года, когда юг Украины страдал от жары и дефицита осадков, а на западе и севере было влажно и прохладно.

