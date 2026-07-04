Переменная облачность, а в некоторых областях – грозы: прогноз погоды на 5 июля

Погода в воскресенье, 5 июля, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а в ряде областей пройдут грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 5 июля?

Погода в Украине 5 июля будет облачной. Ночью в восточных областях, Приазовье, Крыму и местами на северо-западе страны, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, прогнозируются кратковременные дожди, а местами – грозы.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, на побережье морей – до 19 градусов. Днем синоптики прогнозируют 21 – 26 градусов, а на северо-востоке страны – 18 – 23.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +22…+24;

Ужгород +22…+24;

Львов +20…+22;

Ивано-Франковск +20…+22;

Тернополь +20…+22;

Черновцы +22…+24;

Хмельницкий +20…+22;

Луцк +20…+22;

Ровно +20…+22;

Житомир +21…+23;

Винница +20…+22;

Одесса +23…+25;

Николаев +25…+27;

Херсон +24…+26;

Симферополь +23…+25;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +21…+23;

Чернигов +21…+23;

Сумы +18…+20;

Полтава +19…+21;

Днепр +22…+24;

Запорожье +23…+25;

Донецк +23…+25;

Луганск +25…+27;

Харьков +21…+23.



Погода на 5 июля / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

После сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что с пятницы в большинстве регионов пройдут грозовые дожди. Осадки завершатся к концу текущей недели, а максимальные температуры в ближайшие несколько дней будут достигать +34 градусов. Впоследствии они снизятся еще на 3–6 градусов.

В ближайшие дни в Украине ожидается смена погоды после сильной жары. В большинстве областей 3–5 июля возможны дожди, шквалы и постепенное снижение температуры воздуха.