Переменная облачность, а в некоторых областях – грозы: прогноз погоды на 5 июля
Погода в воскресенье, 5 июля, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а в ряде областей пройдут грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какая будет погода 5 июля?
Погода в Украине 5 июля будет облачной. Ночью в восточных областях, Приазовье, Крыму и местами на северо-западе страны, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, прогнозируются кратковременные дожди, а местами – грозы.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +22…+24;
- Ужгород +22…+24;
- Львов +20…+22;
- Ивано-Франковск +20…+22;
- Тернополь +20…+22;
- Черновцы +22…+24;
- Хмельницкий +20…+22;
- Луцк +20…+22;
- Ровно +20…+22;
- Житомир +21…+23;
- Винница +20…+22;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +25…+27;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +21…+23;
- Чернигов +21…+23;
- Сумы +18…+20;
- Полтава +19…+21;
- Днепр +22…+24;
- Запорожье +23…+25;
- Донецк +23…+25;
- Луганск +25…+27;
- Харьков +21…+23.
Погода на 5 июля / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
После сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет дожди с грозами.
Ранее сообщалось, что с пятницы в большинстве регионов пройдут грозовые дожди. Осадки завершатся к концу текущей недели, а максимальные температуры в ближайшие несколько дней будут достигать +34 градусов. Впоследствии они снизятся еще на 3–6 градусов.
В ближайшие дни в Украине ожидается смена погоды после сильной жары. В большинстве областей 3–5 июля возможны дожди, шквалы и постепенное снижение температуры воздуха.