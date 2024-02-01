Никаких морозов как днем, так и ночью: когда и в каких областях пригреет до +12

Вот и начался последний месяц этой зимой. Интересно, что в ближайшее время погода порадует украинцев теплом. Температура воздуха может достичь до +12 градусов. И это не только на Юге.

Чем будет удивлять погода в феврале, когда ощутимо потеплеет и в каких областях ждать наибольшую температуру, передает 24 Канал.

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Когда потеплеет

Синоптик Укргидрометцентра в комментарии NV отметила, что если говорить о первой декаде, то все же будет преобладать западный перенос воздуха. Время от времени будут приходить атмосферные фронты с осадками.

Температурные показатели, вот как в первые дни февраля, будут повышаться и плюсы будут превалировать как в дневные, так и в ночные часы. В дальнейшем ситуация может измениться,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Заметим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 1 февраля будет преимущественно без осадков. Только в западных и Житомирской областях днем небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью от 2 тепла до 3 мороза, в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 2 – 7 мороза. Днем 1 – 6 тепла. Карпатах ночью 3 – 8 мороза, днем 0 – 5 мороза.

2 февраля в Украине, кроме Юга, местами небольшой мокрый снег. 3 февраля в большинстве областей умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах западных, северных и северо-восточных областей местами гололедица.

Ночью и днем от 2 мороза до 3 градусов тепла. В субботу ночью на Северо-Востоке и Востоке страны 1 – 6 мороза, днем на Правобережье 1 – 6 тепла.

По ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, 4 января в Украине может ощутимо потеплеть. Так, ночью до +5 градусов. А днем в части областей даже +12. В частности, Одесской и Черновицкой.

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Ориентировочный прогноз погоды на 4 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды на месяц