Дожди понемногу отступают: прогноз погоды на 16 мая

В пятницу, 16 мая, погода немного порадует украинцев. Ведь дожди понемногу будут утихать – но не везде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 16 мая

Как объяснили синоптики, прохладную погоду в западной части (днем также и в большинстве северных областей и в Винницкой области), с дождями в большинстве северных и центральных областей будет обуславливать атмосферный фронт. Он связан с циклоном над Польшей.

Остальная же территория Украины будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада. Атмосферное давление будет испытывать колебания.

16 мая ожидаем облачную погоду с прояснениями. В большинстве северных и центральных областей будут дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 метров на секунду, в южных, центральных (кроме Винницкой), Волынской и Сумской областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, на западе страны и Житомирщине +1...+6; днем в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области +9...+14, на остальной территории +16...+21 градусов.

Прогноз погоды на 16 мая в Киеве и в столичном регионе

Здесь будет облачно и пройдет дождь. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14; в Киеве ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +11...+13

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +12...+14

Черновцы +11...+13

Хмельницкий +11...+13

Луцк +11...+13

Ровно +12...+14

Житомир +11...+13

Винница +8...+10

Одесса +16...+18

Николаев +17...+19

Херсон +17...+19

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +18...+20

Черкассы +16...+18

Чернигов +10...+12

Сумы +18...+20

Полтава +18...+20

Днепр +18...+20

Запорожье +18...+20

Донецк +20...+22

Луганск +20...+22

Харьков +18...+20



Прогноз погоды в Украине на 16 мая / Укргидрометцентр

Интересно, что в одной из западных областей скоро снова будут заморозки.