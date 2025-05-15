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24 Канал Новости Украины Дожди понемногу отступают: прогноз погоды на 16 мая
15 мая, 19:09
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Дожди понемногу отступают: прогноз погоды на 16 мая

Ирина Чеботникова

В пятницу, 16 мая, погода немного порадует украинцев. Ведь дожди понемногу будут утихать – но не везде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 16 мая

Как объяснили синоптики, прохладную погоду в западной части (днем также и в большинстве северных областей и в Винницкой области), с дождями в большинстве северных и центральных областей будет обуславливать атмосферный фронт. Он связан с циклоном над Польшей.

Остальная же территория Украины будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада. Атмосферное давление будет испытывать колебания.

16 мая ожидаем облачную погоду с прояснениями. В большинстве северных и центральных областей будут дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 метров на секунду, в южных, центральных (кроме Винницкой), Волынской и Сумской областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, на западе страны и Житомирщине +1...+6; днем в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области +9...+14, на остальной территории +16...+21 градусов.

Прогноз погоды на 16 мая в Киеве и в столичном регионе

Здесь будет облачно и пройдет дождь. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14; в Киеве ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +9...+11
  • Ужгород +11...+13
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +12...+14
  • Черновцы +11...+13
  • Хмельницкий +11...+13
  • Луцк +11...+13
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +11...+13
  • Винница +8...+10
  • Одесса +16...+18
  • Николаев +17...+19
  • Херсон +17...+19
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +18...+20
  • Черкассы +16...+18
  • Чернигов +10...+12
  • Сумы +18...+20
  • Полтава +18...+20
  • Днепр +18...+20
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +20...+22
  • Луганск +20...+22
  • Харьков +18...+20


Прогноз погоды в Украине на 16 мая / Укргидрометцентр

Интересно, что в одной из западных областей скоро снова будут заморозки.