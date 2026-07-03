Вместо жары – дожди и грозы: прогноз погоды на 4 июля

В субботу, 4 июля, почти всю территорию Украины охватят дожди и грозы. В некоторых областях синоптики прогнозируют сильные осадки, град и шквалы со скоростью до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Чего ожидать от погоды 4 июля?

4 июля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью дожди с грозами прогнозируются в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, а днем осадки распространятся почти на всю территорию страны, за исключением юго-западных регионов.

По прогнозу синоптиков, местами возможны грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 13–18 градусов, днем – 21–26 градусов. На юге и востоке страны будет теплее: ночью 18–23 градуса, днем воздух прогреется до 26–31 градуса.

Какая будет температура в крупных городах?

Киев +22…+24;

Ужгород +22…+24;

Львов +17…+19;

Ивано-Франковск +19…+21;

Тернополь +18…+20;

Черновцы +20…+22;

Хмельницкий +18…+20;

Луцк +19…+21;

Ровно +19…+21;

Житомир +20…+22;

Винница +20…+22;

Одесса +25…+27;

Николаев +26…+28;

Херсон +26…+28;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +22…+24;

Черкассы +21…+23;

Чернигов +21…+23;

Сумы +19…+21;

Полтава +21…+23;

Днепр +24…+26;

Запорожье +25…+27;

Донецк +27…+29;

Луганск +29…+31;

Харьков +27…+29.

Прогноз погоды на 4 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

К слову, ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань уже предупреждал, что после сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет дожди с грозами.

Как показывают предварительные прогнозные расчеты, жара отступит из регионов как минимум на неделю.