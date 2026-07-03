Вместо жары – дожди и грозы: прогноз погоды на 4 июля
В субботу, 4 июля, почти всю территорию Украины охватят дожди и грозы. В некоторых областях синоптики прогнозируют сильные осадки, град и шквалы со скоростью до 20 метров в секунду.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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Чего ожидать от погоды 4 июля?
4 июля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью дожди с грозами прогнозируются в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, а днем осадки распространятся почти на всю территорию страны, за исключением юго-западных регионов.
По прогнозу синоптиков, местами возможны грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 13–18 градусов, днем – 21–26 градусов. На юге и востоке страны будет теплее: ночью 18–23 градуса, днем воздух прогреется до 26–31 градуса.
Какая будет температура в крупных городах?
- Киев +22…+24;
- Ужгород +22…+24;
- Львов +17…+19;
- Ивано-Франковск +19…+21;
- Тернополь +18…+20;
- Черновцы +20…+22;
- Хмельницкий +18…+20;
- Луцк +19…+21;
- Ровно +19…+21;
- Житомир +20…+22;
- Винница +20…+22;
- Одесса +25…+27;
- Николаев +26…+28;
- Херсон +26…+28;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +22…+24;
- Черкассы +21…+23;
- Чернигов +21…+23;
- Сумы +19…+21;
- Полтава +21…+23;
- Днепр +24…+26;
- Запорожье +25…+27;
- Донецк +27…+29;
- Луганск +29…+31;
- Харьков +27…+29.
К слову, ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань уже предупреждал, что после сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет дожди с грозами.
Как показывают предварительные прогнозные расчеты, жара отступит из регионов как минимум на неделю.