Стабилизируется ли наконец погода в Украине и когда ослабнут дожди: объяснение синоптика

До конца текущей недели в Украине в основном будет преобладать теплая и летняя погода. Осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха в отдельных регионах повысится, местами будет относительно жарко.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

Смотрите также: Преобладать будет сухая летняя погода до +30 градусов: какой прогноз на 20 июня

Что будет с погодой в Украине?

Представитель Укргидрометцентра рассказал, что в ближайшие дни на погодные условия в Украине будет все больше влиять область повышенного атмосферного давления. Благодаря этому облачность и количество осадков будут уменьшаться.

По его словам, до конца суток 20 июня в большинстве южных, центральных и восточных областей еще возможны локальные кратковременные дожди. Впрочем, существенных осадков не прогнозируется. Уже в воскресенье, 21 июня, дожди покинут Украину.

Иван Семилит пояснил, что на погоду будет влиять антициклон с запада, который обеспечит сухую и более солнечную погоду. Температура воздуха ночью до конца текущей недели будет колебаться в пределах от 13 до 18 градусов тепла.

В то же время на побережье морей местами столбики термометров будут подниматься до 21 градуса. Днем в большинстве областей ожидается от 22 до 27 градусов тепла. В воскресенье несколько более жаркая погода распространится на западную часть Украины.

По данным синоптиков, местами температура воздуха повысится и составит от 30 до 32 градусов тепла благодаря притоку теплого воздуха с территории Европы, а также более интенсивному прогреву приземного слоя атмосферы.

О чём предупреждали ранее?

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал ранее, что в целом в ближайшее время на территории Украины будет преобладать комфортная летняя погода без резких температурных перепадов. В то же время в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

Укргидрометцентр также сообщал, что в конце текущей недели в Украине будет преобладать теплая летняя погода. Осадки постепенно будут терять интенсивность, хотя в отдельных регионах местами еще возможны кратковременные дожди.

К слову, пока страны Западной Европы готовятся к экстремальной жаре, в Украине сохраняется более комфортная летняя погода. Хотя в ближайшее время сильного потепления не будет, температурный фон будет несколько повышаться.