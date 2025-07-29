В среду, 30 июля, погода продолжит поражать украинцев своей нестабильностью. С подавляющей части территории нашей страны жара уйдет. Хотя есть регионы – исключения.

По данным синоптиков, неустойчивая погода с контрастными температурными показателями ожидается в течение недели до 3 августа, передает 24 Канал.

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Где будут комфортные +23, а где сильная жара +37?

По данным Укргидрометцентра, средняя температура по всей Украине 30 июля составит 21 – 23 градуса днем и 17 – 19 ночью. Такое значительное похолодание можно будет наблюдать в северных, западных и центральных областях.

В то же время Восток и Юг и дальше будут страдать от жары. Так, в южных регионах столбик термометра будет колебаться от 27 до 36 градусов.

В восточных областях будет от 31 до 37 градусов.

Где сильно будет заливать, где – немного, а где осадков не будет?

Гроза и сильные и долговременные ливни пройдут в Черниговской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. Тем временем кратковременные дожди и грозы ожидают Сумскую, Харьковскую, Запорожье, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую.

В западных областях будет небольшой дождь. Без осадков взамен останутся Одесская область, Крым, Донецкая и Луганская области.

Обратите внимание! В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами град и шквалы 15– 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Какая погода в областных центрах?

Киев +21...+23;

Ужгород +22...+24;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +22...+24;

Ровно +20...+22;

Житомир +22...+24;

Винница +22...+24;

Одесса +27...+29;

Николаев +30...+32;

Херсон +31...+33;

Симферополь +34...+36;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +22...+24;

Сумы +26...+28;

Полтава +29...+31;

Днепр +31...+33;

Запорожье +35...+37;

Донецк +35...+37;

Луганск +33...+35;

Харьков +35...+37;

Прогноз погоды на 30 июля 2025 год / Скриншот