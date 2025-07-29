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24 Канал Новости Украины Грозы и значительное похолодание: чем удивит погода 30 июля
29 июля, 14:57
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Грозы и значительное похолодание: чем удивит погода 30 июля

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 30 июля в Украине ожидается неустойчивая погода: на севере, западе и в центре похолодание до 21 – 23 градусов, а на востоке и юге жара до 37 градусов.
  • Грозы и ливни прогнозируются в Черниговской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, тогда как Одесская область, Крым, Донетчина и Луганщина останутся без осадков.

В среду, 30 июля, погода продолжит поражать украинцев своей нестабильностью. С подавляющей части территории нашей страны жара уйдет. Хотя есть регионы – исключения.

По данным синоптиков, неустойчивая погода с контрастными температурными показателями ожидается в течение недели до 3 августа, передает 24 Канал.

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По данным Укргидрометцентра, средняя температура по всей Украине 30 июля составит 21 – 23 градуса днем и 17 – 19 ночью. Такое значительное похолодание можно будет наблюдать в северных, западных и центральных областях.

В то же время Восток и Юг и дальше будут страдать от жары. Так, в южных регионах столбик термометра будет колебаться от 27 до 36 градусов.

В восточных областях будет от 31 до 37 градусов.

Гроза и сильные и долговременные ливни пройдут в Черниговской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. Тем временем кратковременные дожди и грозы ожидают Сумскую, Харьковскую, Запорожье, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую.

В западных областях будет небольшой дождь. Без осадков взамен останутся Одесская область, Крым, Донецкая и Луганская области.

Обратите внимание! В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами град и шквалы 15– 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +30...+32;
  • Херсон +31...+33;
  • Симферополь +34...+36;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +22...+24;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +29...+31;
  • Днепр +31...+33;
  • Запорожье +35...+37;
  • Донецк +35...+37;
  • Луганск +33...+35;
  • Харьков +35...+37;

Прогноз погоды на 30 июля 2025 год / Скриншот