ИИ-агенты, роботы-гуманоиды и блокировка TikTok: как изменятся технологии в 2025 году

Перед новым годом крупные технологические компании регулярно публикуют свои прогнозы на следующий год в сфере технологий. 2025 год – не исключение. В грядущем году человечество ожидает развитие искусственного интеллекта, внедрение агентов-помощников с ИИ и даже появление роботов. В то же время сильным останется влияние политики на сферу технологий и соцсетей.

24 Канал собрал прогнозы технологических компаний на 2025 год, исследовал главные тренды и описывает, каким видели 2025 год в прошлом.

Сокращение гендерного разрыва в ИИ и усталость от стриминга: прогноз Deloitte

В конце ноября британская консалтинговая компания Deloitte Global опубликовала отчет "Прогнозы для технологий, медиа и телекоммуникаций (ТМТ) на 2025 год", который определяет вызовы и возможности для отрасли генеративного искусственного интеллекта в ближайший год.

Прогноз обещает человечеству переходный год, что станет ключевым для преодоления технических трудностей, обеспечения гендерного равенства, снижения энергопотребления и укрепления доверия к технологиям.

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В Deloitte прогнозируют следующие тренды в 2025 году:

Резкий рост энергопотребления дата-центров из-за развития генеративного ИИ . К 2030 году электропотребление глобальных дата-центров может удвоиться, достигнув 4% общего потребления электроэнергии в мире. Это связано с быстрым ростом применения генеративного ИИ, что является энергоемкой технологией.

. К 2030 году электропотребление глобальных дата-центров может удвоиться, достигнув 4% общего потребления электроэнергии в мире. Это связано с быстрым ростом применения генеративного ИИ, что является энергоемкой технологией. Сокращение гендерного разрыва в пользовании генеративным ИИ . К 2025 году доля женщин, которые экспериментируют и используют GenAI, сравняется или превысит долю мужчин. Однако технологическим компаниям следует повышать доверие к технологиям, обеспечивать репрезентацию женщин в учебных моделях и способствовать разнообразию в сфере ИИ.

. К 2025 году доля женщин, которые экспериментируют и используют GenAI, сравняется или превысит долю мужчин. Однако технологическим компаниям следует повышать доверие к технологиям, обеспечивать репрезентацию женщин в учебных моделях и способствовать разнообразию в сфере ИИ. Больше компаний будут применять ИИ-помощников . В 2025 году 25% предприятий, которые уже используют GenAI, интегрируют AI-агентов в свои системы. К 2027 году эта доля возрастет до 50%.

. В 2025 году 25% предприятий, которые уже используют GenAI, интегрируют AI-агентов в свои системы. К 2027 году эта доля возрастет до 50%. Генеративный ИИ сделает устройства "умнее" . В 2025 году более 30% смартфонов, которые выйдут на рынок, будут иметь функции GenAI, а также около 50% ноутбуков с локальной обработкой AI.

. В 2025 году более 30% смартфонов, которые выйдут на рынок, будут иметь функции GenAI, а также около 50% ноутбуков с локальной обработкой AI. "Усталость от стриминга" приведет к объединению платформ . Количество подписок на стриминговые сервисы на одно домохозяйство достигнет пика в 2025 году (четыре сервиса в США и чуть более двух в Европе), после чего начнет снижаться.

. Количество подписок на стриминговые сервисы на одно домохозяйство достигнет пика в 2025 году (четыре сервиса в США и чуть более двух в Европе), после чего начнет снижаться. Консолидация телеком-отрасли изменит глобальные рынки. Слияния и поглощения в сфере беспроводной связи усилятся, особенно в Европе, что повысит устойчивость сетей и эффективность их работы.

ИИ-агенты и роботы-гуманоиды: прогноз Cisco

Накануне 2025 года технологический ландшафт формируется под влиянием экономической нестабильности, геополитических вызовов, изменений в поведении потребителей и давления на бизнес в отношении внедрения искусственного интеллекта, считает Лиз Сентони, исполнительный вице-президент американской IT-компании Cisco.

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По мнению представительницы Cisco, такие основные технологические тенденции будут определять 2025 год:

В 2025 году искусственный интеллект получит новую роль – он будет не просто инструментом, а станет партнером. Новый формат помощников-агентов, Agentic AI, способный адаптироваться к пользователям, анализировать их поведение и принимать решения без вмешательства человека, откроет новые возможности, в частности для бизнеса. В то же время возрастет потребность во внедрении этических стандартов для обеспечения прозрачности и справедливости решений, принятых ИИ.

2025 год станет годом, когда ИИ-гуманоиды войдут в рабочие команды. Компании будут вынуждены создавать условия для совместной работы людей и машин. Это потребует новых уровней безопасности, чтобы защитить данные, которыми обмениваются люди и гуманоиды, а также сами машины от хакерских атак. Руководителям придется искать баланс: использовать потенциал ИИ, сохраняя "человеческий подход". Интересно, что таких роботов уже предлагают как в США (Tesla), так и в Китае.

Несмотря на огромные инвестиции в ИИ, пока только 13% компаний готовы полностью реализовать его потенциал, говорится в прогнозе Cisco. В 2025 году бизнесы столкнутся с проблемами модернизации инфраструктуры, недостаточной мощностью вычислительных систем и потребностью в качественной организации данных.

Развитие ИИ порождает и новые угрозы. В 2025 году компаниям придется бороться с такими рисками, как атаки на генеративные ИИ-системы и угрозы от квантовых вычислений, которые могут взломать традиционные методы шифрования. Организации должны будут внедрять квантово-устойчивые протоколы безопасности, а также использовать ИИ для усиления защиты сети, которая станет ключевым звеном в борьбе с киберпреступностью.

Сетевые сбои из-за человеческих ошибок исчезнут, считают в компании. Около 40% сбоев в сетях вызваны ошибками конфигурации, что стоит бизнесу до 9% годового дохода. В 2025 году ИИ-инструменты смогут устранить эти проблемы, автоматизируя настройку сетей. Это позволит свести риски к минимуму, обеспечивая бесперебойную работу цифровых платформ.

Искусственный интеллект потребляет огромное количество энергии, что влияет на выбросы углерода. В 2025 году объем энергии, использованной дата-центрами для ИИ, сравнится с потреблением энергии средней страны. Победителями в этой гонке станут компании, которые смогут интегрировать ИИ, не отступая от своих экологических целей, а также использовать ИИ для оптимизации энергопотребления.

Новые вызовы для бизнеса: прогноз IBM

Эффективность и минимизация рисков станут ключевыми приоритетами для бизнеса в сфере внедрения ИИ в 2025 году, считает Хиллери Хантер, технический директор и генеральный менеджер по инновациям американской компании IBM Infrastructure, пишет Quartz.

В 2025 году компании, которые не ускорят свои усилия в области ИИ, рискуют отстать, предупреждает Хантер. Несмотря на рост значимости ИИ, многие бизнесы до сих пор сталкиваются с проблемами разрозненных процессов и низкой рентабельности инвестиций.

Если компании не объединят ИИ-проекты в единый процесс, они создадут "раздутую" технологическую среду с более высокими затратами и медленным внедрением инноваций,

– считает Хантер.

Топ-менеджер IBM призывает бизнес избавиться от "франкеноблака" – разрозненной инфраструктуры, где данные разбросаны и дублируются в разных местах. Вместо этого компании должны создать целостную систему, которая позволит эффективно управлять данными и моделями для достижения результатов, оправдывающих инвестиции в ИИ.

Каким 2025 год видели раньше 2025 год довольно часто упоминался в фантастике прошлых лет. В частности, в фильме "Потрошители" 2010 года в будущем ученые научились создавать очень дорогие заменители внутренних органов человека. Люди, которые нуждаются в замене органа, берут их в кредит, а после неуплаты по долгу на них охотятся потрошители. Они должны получить орган, за который не заплатили.



Еще одна мрачная картина мира 2025 года изображена в антиутопии "Бегущий человек", написанной Стивеном Кингом под псевдонимом Ричард Бахман. Впервые изданный в 1982 году, этот роман стал четвертой книгой, опубликованной под этим псевдонимом. События романа происходят в 2025 году в мире, где общество претерпело разрушительные изменения из-за экономического неравенства, экологических катастроф и авторитарного правительства. Одним из главных элементов культуры этого мира являются телевизионные шоу, где участники участвуют в смертельно опасных играх ради денег и выживания. Роман экранизирован в 1987 году.



Пример жуткого будущего можно увидеть и в книге "334" американского писателя Джеффри Томаса, изданной в 1972 году. Это одна из самых известных работ автора, сочетающая в себе антиутопическую фантастику, социальную сатиру и глубокое исследование человеческих судеб в мрачном будущем. Название романа отсылает к адресу жилого комплекса в Нью-Йорке, где живут главные герои – 11-я Восточная улица, 334. Роман состоит из серии взаимосвязанных новелл и коротких историй, которые формируют масштабную картину жизни в Нью-Йорке 2025 года. В этом мире доминирует политика жесткого контроля над населением, евгеника, деградация общества и технологический застой.

Будущее TikTok и гаджетов: общие тренды

В 2025 году будет продолжаться и эпопея с продажей TikTok в США. Приход к власти Дональда Трампа запустит новые процессы.

После того как Верховный суд США согласился рассмотреть дело о запрете TikTok, есть возможность, что судьи могут помешать китайской компании ByteDance потерять свой самый ценный актив. Однако вполне вероятно, что большинство судей решат поддержать обеспокоенность Конгресса в отношении национальной безопасности и защиты данных, даже ценой ослабления первой поправки Конституции США (говорится о свободе слова).

Минюст США заявляет, что TikTok, который контролирует Китай, является угрозой для США из-за доступа к большому количеству частных данных американцев. Это указывает на то, что Китай может скрыто манипулировать информацией, которую получают пользователи.

Хотя избранный президент США Дональд Трамп может найти способ спасти приложение от продажи, есть вероятность, что судьи примут решение в пользу Конгресса. Они будут давить на президента, чтобы тот отступил. Стоит напомнить, что перед выборами, состоявшимися в ноябре, Трамп заявил, что не допустит запрета TikTok. Интересно, что в 2020 году сам же Трамп пытался запретить приложение в США.

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Еще одно изменение, которое может принести Трамп – предвзятость в отношении соцсетей (параллельно с его приверженностью к TikTok). Первая каденция Трампа запомнилась частыми жалобами консерваторов на "предвзятость" социальных сетей, что привело к ряду безрезультатных слушаний – ни одного нового закона не было принято. В 2025 году эти "спектакли" могут вернуться, однако теперь объектом внимания республиканцев могут стать чатботы ИИ.

В частности, законодатели США могут предлагать ограничения для подростков в соцсетях, что будет иметь влияние и на тенденции в мире. Поводы уже есть – власти Албании решили запретить TikTok из-за убийства 14-летнего подростка, к которому привел конфликт в соцсети. Запрет будет действовать с 2025 года минимум год – это должно предотвратить "подстрекательство к насилию среди молодежи".

Под давлением с обеих сторон политического спектра США Google или Apple (или обе компании) могут ввести верификацию возраста на уровне устройства. Это позволит родителям устанавливать возраст детей при настройке учетной записи, что значительно упростит работу для разработчиков приложений.

Среди других трендов следующие:

конкуренция между техногигантами за скачок в развитии ИИ;

попытки нового использования ИИ – например для военных целей, чем уже пользуется Китай;

техногиганты будут пытаться создать устройства-конкуренты очкам Meta Ray-Bans вместо массивных гарнитур;

на фоне политического слома в США будет продолжаться выход из X и конкуренция в ассортименте соцсетей.

Можно подытожить, что 2025 год продолжит тенденции предыдущих – более прикладное использование искусственного интеллекта, дальнейшая его интеграция в жизнь вместе с ростом угроз от его побочного использования. Продолжится политизация соцсетей, а на фоне изменений климата и роста потребности ИИ в энергии бизнесы все больше внимания будут сосредотачивать на атомной энергетике.