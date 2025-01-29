Трамп делает коммуникационный сигнал: в ЦПД прокомментировали прогнозы СМИ о завершении войны

Чуть ли не ежедневно в сети появляются новые прогнозы относительно завершения войны в Украине. Впрочем, ни одно медиа, которое публикует материалы на эту тему, не имеет конкретной информации.

Об этом 24 Каналу сказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что планы Дональда Трампа по завершению войны, которые периодически появляются в СМИ, это все конспирология.

Обратите внимание Точно не за 100 дней, – военный предположил, когда закончится война в Украине

Насколько реальны прогнозы западных СМИ

Инсайдеры рассказали британскому изданию The Independent, что Трамп намерен закончить войну в Украине уже к весне этого года. В то же время издание The Telegraph предполагает, что глава Белого дома может сокрушить экономику Путина и завершить войну благодаря жестким санкциям.

Иностранные СМИ просто анализируют информацию и делают из этого публикации, чтобы хайповать для трафика. Они отталкиваются от заявлений, которые делает Трамп и его команда, и придумывают какую-то конспирологию,

– сказал Коваленко.

Однако есть реальные действия – это санкции, которые были приняты в конце каденции Джо Байдена. Надо накладывать санкции на трубопроводную нефть, российский сжиженный газ и "Росатом", а также опускать цены на нефть.

США передали Саудовской Аравии соответствующие сигналы. Многие говорят, мол, Трамп сказал, но ничего не произошло. Впрочем, это так не работает. Трамп делает определенный коммуникационный сигнал, очерчивает курс и те, на кого американский политик делал сигнал, получают время, чтобы предметно подготовиться к разговорам и заключению сделок,

– отметил председатель ЦПД.

По его словам, от одного сообщения цена на нефть на долго не упадет, но как минимум в Саудовской Аравии и ОПЕК в целом рассматривают возможности снижения, что будет происходить в течение следующих месяцев.

"Если цена упадет до 40 долларов, то у России будут большие проблемы с финансированием военных расходов, параллельно потери НПЗ, по которым летят неизвестные дроны, это повлияет на способность проводить интенсивную войну", – добавил Коваленко.

Каких переговоров хочет Путин

Россия хочет переговоров и ждет сигналов от Трампа. Сейчас Путин пытается получить опцию переговоров с США, но без Украины и представителей из Европы.

Путин делает все и ищет любые причины, чтобы это были переговоры об Украине без Украины. Он хочет говорить исключительно с Трампом и для этого пытается продавить фейковую теорию о якобы нелегитимности украинской власти,

– отметил председатель ЦПД.

Он призвал Европу быть осмотрительнее, ведь Путин так же хочет договориться о будущем Европы, но без представителей с ее стороны.

К слову, во время выступления на Экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что Украина готова договариваться о прекращении огня. Поэтому, возможно ли завершение войны в ближайшее время, зависит только от России.