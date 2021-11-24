Программа энергоэффективности в 2022 году станет частью "Большой стройки", – Шмыгаль

Кабмин утвердил постановление, согласно которому программа энергоэффективности в следующем 2022 году станет частью "Большой стройки". Благодаря этому в 2 городах Украины привлекут 25 миллионов евро на мероприятия по энергоэффективности.

Шмыгаль отметил необходимость масштабной программы по энергоэффективности для развития сферы в целом. По его словам, уже удалось точечно модернизировать котельни и утеплить здания, и эту тенденцию нужно продолжать.

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Поэтому программа энергоэффективности в следующем году станет частью "Большой стройки". У нас есть несколько проектов с международными партнерами, которые позволят аккумулировать достаточное количество средств на эту программу.

– сказал Шмыгаль.

Откуда возьмут деньги

В Украине начал работу Координационный комитет в рамках совместного с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проекта энергоэффективности общественных зданий. Благодаря этому модернизируют 100 общественных построек, школ, садиков.

Кабмин на заседании также утвердил постановление, позволяющее привлечь средства от Германии через "Кредитное учреждение для восстановления" ("КfW").

Более 25 миллионов евро будут направлены для внедрения мероприятий по энергоэффективности в Запорожье и Житомире.

Что еще утвердил Кабмин на заседании