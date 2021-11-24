Шмигаль наголосив на необхідності масштабної програми з енергоефективності для розвитку сфери загалом. За його словами, вже вдалось точково модернізувати котельні й утеплити будівлі і цю тенденцію треба продовжувати.

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Тому програма енергоефективності у наступному році стане частиною "Великого будівництва". У нас є декілька проєктів з міжнародними партнерами, які дозволять акумулювати достатню кількість коштів на цю програму,

– сказав Шмигаль.

Звідки візьмуть гроші

В Україні почав роботу координаційний комітет у межах спільного з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєкту енергоефективності громадських будівель. Завдяки цьому модернізують 100 громадських будівель, шкіл, садочків.

Кабмін на засіданні також затвердив постанову, що дозволить залучити кошти від Німеччини через "Кредитну установу для відбудови" ("КfW").

Понад 25 мільйонів євро спрямують для впровадження заходів з енергоефективності у Запоріжжі та Житомирі.

Що ще затвердив Кабмін на засіданні