"Сохранение жизни военного": в Генштабе рассказали о программе, которую контролирует Сырский

В Генштабе завершили разработку программы "Сохранение жизни военного". Ее уже начали внедрять.

Это происходит по непосредственному поручению Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Предложения и наработки, предоставленные во время встречи с ним, учтены и уже частично реализуются.

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Что это за программа

В генштабе рассказали, что программа "Сохранение жизни военнослужащих" – это универсальная система для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов.

Особое внимание уделят:

совершенствованию подготовки украинских защитников;

повышению качества их обучения;

улучшению оказания медицинской помощи на всех этапах;

обеспечению отдыха личного состава, который выполняет боевые задачи и ряду других мероприятий.

В то же время важный аспект реализации программы – это действия командиров подразделений, ведь они несут максимальную ответственность за сохранение жизни личного состава.

Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата – самое важное. Позицию можно вернуть, жизнь – нет,

– говорится в сообщении.

Работа над воплощением программы будет происходить под личным контролем Александра Сырского.