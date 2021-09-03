Проходили через 3 кольца охраны, – посол о договоренностях с талибами по эвакуации украинцев
Источник:"Европейская правда"
Координацию эвакуации украинцев из Афганистана осуществляло Посольство Украины в Таджикистане. Посол Василий Серватюк раскрыл детали вывоза граждан из захваченного террористами Кабула.
Украина не признает террористов "Талибана". В то же время с ними пришлось контактировать, чтобы сделать возможной эвакуацию украинцев.
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По словам посла, без определенных контактов, в частности, официальных и неофициальных, вывезти людей просто не удалось бы.
Не открою вам тайны, что когда должны были вылетать наши 6 эвакуационных рейсов и к самолету нужно было пройти через три кольца охраны "Талибана",
– рассказал Серватюк.
Большую помощь оказала группа афгано-украинской дружбы. Именно ее представители договаривались о транспорте и вели переговоры с талибами.
Украинцев предупредили о теракте
Сервартюк отметил, что накануне теракта 26 августа посольство предупредило украинцев об опасности. Людей призвали не ехать в аэропорт.Заметьте! По количеству эвакуированных из Афганистана людей Украина заняла 8 место. Пресс-служба ГУР Минобороны поделилась эпическим видео операции, которую выполнили украинские спецназовцы.
Эвакуация из Афганистана: главное
- Украина начала эвакуацию своих граждан вскоре после того, как Афганистан захватили террористы "Талибана"
- За это время из Кабула удалось вывезти более 600 человек. Среди них – не только граждане Украины, но и представители ООН и журналисты мировых СМИ.
- В то же время об эвакуации просят еще примерно 200 украинцев.
- Сервартюк рассказал, что Украина не оставит их в беде. Сейчас прорабатывают все возможные варианты эвакуации. В частности, кроме аэропорта в Кабуле, рассматривают также аэродромы Баграм и Мазари-Шариф.