Проходили через 3 кольца охраны, – посол о договоренностях с талибами по эвакуации украинцев

Координацию эвакуации украинцев из Афганистана осуществляло Посольство Украины в Таджикистане. Посол Василий Серватюк раскрыл детали вывоза граждан из захваченного террористами Кабула.

Украина не признает террористов "Талибана". В то же время с ними пришлось контактировать, чтобы сделать возможной эвакуацию украинцев.

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По словам посла, без определенных контактов, в частности, официальных и неофициальных, вывезти людей просто не удалось бы.

Не открою вам тайны, что когда должны были вылетать наши 6 эвакуационных рейсов и к самолету нужно было пройти через три кольца охраны "Талибана",

– рассказал Серватюк.

Большую помощь оказала группа афгано-украинской дружбы. Именно ее представители договаривались о транспорте и вели переговоры с талибами.

Украинцев предупредили о теракте

Сервартюк отметил, что накануне теракта 26 августа посольство предупредило украинцев об опасности. Людей призвали не ехать в аэропорт.

Эвакуация из Афганистана: главное

Украина начала эвакуацию своих граждан вскоре после того, как Афганистан захватили террористы "Талибана"

За это время из Кабула удалось вывезти более 600 человек. Среди них – не только граждане Украины, но и представители ООН и журналисты мировых СМИ.

В то же время об эвакуации просят еще примерно 200 украинцев.

Сервартюк рассказал, что Украина не оставит их в беде. Сейчас прорабатывают все возможные варианты эвакуации. В частности, кроме аэропорта в Кабуле, рассматривают также аэродромы Баграм и Мазари-Шариф.