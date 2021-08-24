О том, как празднуют День Независимости в разных городах страны – читайте и смотрите в материале 24 канала. Самое важное из столичного парада мы собрали по ссылке ниже.
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Марш непокоренных во Львове
В отличие от солнечной погоды в Киеве, утром во Львове идет дождь и стало довольно прохладно. Впрочем, погода не помешала сотням людей прийти на праздничные и памятные мероприятия.
Так, во Львове в третий раз состоялся Марш непокоренных. Как сообщает Львовский городской совет, участники шествия прошли от Лычаковского кладбища к Мемориалу Героев Небесной Сотни. К событию присоединились военные, волонтеры, представители власти, семьи Героев и активные жители города.
Марш непокоренных во Львове на День Независимости / Фото ЛГС
После на территории Мемориала Героев Небесной Сотни состоялось торжественное поднятие Государственного флага.
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Также во Львове под дождем провели праздничный забег: его участники были одеты в вышиванки.
Марш защитников в Одессе и морской парад
Утром по улицам города стартовал Марш защитников и патриотов. Участники на улице Дерибасовской развернули гигантский сине-желтый флаг длиной около сотни метров.
Марш защитников в Одессе / Фото "Думской"
Участники взяли с собой портреты украинских героев-защитников, а также плакаты с патриотическими лозунгами. Официальные мероприятия, награждения и выступления чиновников организовали прямо у моря. После торжеств на набережной военно-морские силы устроили парад военных судов.
Парад на Черном море в Одессе / Скриншот с видео
Днем в городе пройдут фестиваль народного творчества "На волнах Единения" и мультипликационный фестиваль.
Вечером же на Потемкинской лестнице состоится концерт с участием ONUKA и НАОНИ Оркестра и БЕZ. Гала-концерт завершится в 22.30 фейерверком на Думской площади.
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Марш ветеранов в Днепре
Начались праздничные мероприятия, как и в Одессе и Львове – с марша защитников Украины. Несколько сотен человек собрались возле ОГА в сквере Героев. Они развернули огромный флаг Украины и выстроились в колонну. Шествием участники дошли до площади возле Днепропетровского исторического музея имени Яворницкого.
Шествие защитников в Днепре / Фото D1 news
Днем в парке имени Тараса Шевченко организуют флешмоб "Флаг Украины". Участники развернут 50-метровый Государственный флаг.
Пролет авиации в Харькове и смотровая площадка
В Харькове праздничные мероприятия прошли на площади Конституции. Здесь было праздничное возложение цветов и выступление чиновников.
Празднование в Харькове
На День Независимости в Харькове открыли первую высотную смотровую площадку. Она расположена на 12-м этаже здания Госпрома. Площадка состоит из двух локаций – внутреннего помещения, где обустроена экспозиция истории города, а также внешнего помещения на крыше подъезда.
Интересное мероприятие в городе запланировали на 25 августа: пройдет пролет малой авиации. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие покажет свои воздушные суда, а все желающие горожане смогут наблюдать за этим.
Марши, живой трезубец и забеги: праздничные мероприятия в других городах Украины
В Запорожье празднование, как и в столице Украины начали с торжественного марша военных. На площади Героев Майдана тысячи запорожцев имели возможность наблюдать мощь военной и специальной техники и стройные ряды военнослужащих, пограничников, полиции, спасателей.
В Полтаве 10-ый год подряд на площади перед Полтавской ОГА устроили флешмоб. Все желающие в вышиванках собрались и вместе образовали трезубец.
На острове Хортица празднование Дня Независимости начали со спортивного мероприятия. На территории заповедника состоялся праздничный забег, приуроченный ко Дню Независимости Украины. Символически он финишировал на Кургане единства, у самого большого флагштока области.
Забег на Хортице / Фото Запорожского городского совета
В Черновцах на центральной площади состоялось торжественное возложение цветов Героям. Вечером в городе выступят группа "Антитела" и Злата Огневич.
В Ивано-Франковске прошел марш ровесников Независимости. Люди, рожденные в 1991 году, в вышиванках и с флагами прошлись по центру города.
Главное о праздновании Дня Независимости-2021
- Накануне Дня Независимости в Киеве состоялся саммит Крымской платформы. На мероприятии представители 44 стран и Украины обсудили вопросы деоккупации Крыма.
- В столице 24 августа состоялся масштабный военный парад.
- Праздничные мероприятия – и на Днепре. В частности торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.
- В Украину привезли Конституцию Филиппа Орлика.
- По случаю праздника на торжественное заседание собрались депутаты Верховной Рады.