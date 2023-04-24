Есть много неизвестных, элементом контрнаступления может быть оборона Бахмута, – военный обозреватель

В последнее время раздаются осторожные заявления о том, что контрнаступление ВСУ уже происходит. Но вполне возможно, что это будет несколько последовательных операций, которые затем создадут условия для более решительных действий.

Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель Денис Попович. Он заметил, что никто не скажет, когда начнется контрнаступление.

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"Просто когда-то мы узнаем, что он начался и что Вооруженные силы Украины перешли к активным действиям. Это контрнаступление фактически идет", – заявил он.

Поэтому нужно подождать и посмотреть, как будут разворачиваться события.

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Секретная информация

"Никто и диванным генералам, и не диванным генералам, и даже командирам на фронте не обязан называть даты контрнаступательных действий. Это должна быть секретная информация", – отметил военный обозреватель.

По его мнению, может быть несколько вариантов наступательных действий. Он считает, что даже небольшое количество людей, от которых это зависит, точно не знают, когда следует начинать эти контрнаступательные действия, в каких направлениях, какими силами и какими средствами.

То есть, это много неизвестных, начиная от погоды, и заканчивая тем, как дальше будут развиваться события в те условные дни, когда будет принято решение о начале контрнаступательных действий,

– подчеркнул Попович.

В пользу Украины

Он отметил, что это может быть серия операций, которые заставят противника создать такую конфигурацию, которая будет нам выгодна.

"Например, оборона Бахмута, которая сейчас ведется большой кровью, большими усилиями – это так же может быть элемент контрнаступления, поскольку российская армия перебрасывает туда резервы, для того, чтобы захватить Бахмут", – отметил он.

Военный обозреватель убежден, если россияне опрокидывают туда свои резервы, то соответственно они "обнажают" другие участки фронта.

"Которые становятся уязвимы для того, чтобы проводить контрнаступательные действия. Это тоже элементы нашей вооруженной борьбы", – подытожил Денис Попович.

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