Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що ніхто не скаже, коли розпочнеться контрнаступ.

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"Просто колись ми дізнаємося, що він розпочався і що Збройні сили України перейшли до активних дій. Цей контрнаступ фактично йде", – заявив він.

Тому треба почекати й подивитися, як будуть розгортатися події.

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Секретна інформація

"Ніхто і диванним генералам, і не диванним генералам, і навіть командирам на фронті не зобов'язаний називати дати контрнаступальних дій. Це має бути секретна інформація", – зазначив військовий оглядач.

На його думку, має бути кілька варіантів наступальних дій. Він вважає, що навіть та невелика кількість людей, від яких це залежить, достеменно не знають, коли буде варто починати ці контрнаступальні дії, в яких напрямках, якими силами та якими засобами.

Тобто, це багато невідомих, починаючи від погоди, і закінчуючи тим, як далі будуть розвиватися події в ті умовні дні, коли буде ухвалено рішення щодо початку контрнаступальних дій,

– наголосив Попович.

На користь України

Він зауважив, що це може бути серія операцій, які змусять противника створити таку конфігурацію, яка буде нам вигідною.

"Наприклад, оборона Бахмуту, яка зараз ведеться великою кров'ю, великими зусиллями, – це так само може бути елемент контрнаступу, оскільки російська армія перекидає туди резерви, для того, щоби захопити Бахмут", – зауважив він.

Військовий оглядач переконаний, якщо росіяни перекидають туди свої резерви, то, відповідно, вони "оголюють" інші ділянки фронту.

"Які стають вразливими для того, щоби проводити контрнаступальні дії. Це теж елементи нашої збройної боротьби", – підсумував Денис Попович.

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