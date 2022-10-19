"Проиграв войну в Украине, Россия попытается отыграться": Казахстан готовится к возможной угрозе

Геополитическая ситуация в мире меняется. Россия выбывает из перечня крупных стран с серьезными амбициями, которые могут оказывать влияние на принятие решений мировыми лидерами.

С Россией уже никто не считается. Об этом 24 каналу сказал лидер политической партии "Опора народа" (Казахстан) Нуржан Альтаев.

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Риск того, что Россия может начать военную агрессию против Казахстана невелик, но присутствует. После поражения в Украине Россия попытается каким-то образом реваншировать и отыграться на ком-то,

– подчеркнул политик.

Следует учитывать, что Казахстан имеет наибольшую протяженность границы с Россией. Более того, в северных регионах страны проживает немало российского населения, ожидающих Путина и российских войск. "Похожая ситуация, как это было раньше в Украине", – подчеркнул Нуржан Альтаев.

Казахстан меняет военную доктрину

После регионального саммита в Астане Казахстан внес изменения в военную доктрину. Известно, что они направлены на увеличение боевого потенциала сухопутного, военно-воздушного и морского компонента. Речь идет о военной организации страны путем создания необходимого комплекта войск. В частности, предполагается создание кибервойск – организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому влиянию в войсках.

"Очень серьезная работа ведется по интеграции системы ТРО в общую систему обороны государства. Внедряются новые формы применения, способы действия войск и так далее. Сегодня выделяются большие средства, и военная доктрина Казахстана меняется", – отметил лидер политической партии "Опора народа".

По словам Альтаева, основные причины этих изменений состоят в том, что:

Россияне действительно могут попытаться применить военную агрессию против Казахстана. Хотя сегодня уже очевидно, что ни сил, ни средств у России почти не остается.

Власти Казахстана очень боятся протестов внутри страны из-за досрочных выборов, ведь рейтинг Токаева среди местного населения стремительно падает.

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