Около 20 бойцов уже 200 суток "на нуле": Сырский ответил, происходят ли обещанные ротации

В конце апреля Александр Сырский подписал приказ, согласно которому военнослужащие не должны находиться на передовой более двух месяцев. Генерал рассказал, выполняется ли сейчас его приказ в армии.

Главнокомандующий подчеркнул, что держит вопрос о ротации защитников под личным контролем.

Насколько эффективно проходят ротации на передовой?

Проверки показали: в 72% случаев ротация военных проводилась в соответствии с приказом, который предусматривает пребывание на передовой не дольше двух месяцев.

В то же время часть бригад не выполнила эти требования. Из-за этого около двух десятков военнослужащих ВСУ находятся на передовой без ротации уже 200 суток и дольше.

Мы изучаем каждый такой случай, анализируем ситуацию, ищем решения. Наши воины заслуживают достойного отношения,

– подчеркнул генерал.

Сирский подчеркнул, что командиры должны обеспечивать своевременную ротацию военных не только на бумаге, но и на практике.

По его словам, иногда замена бойцов на самых опасных позициях требует сложной операции с привлечением дронов, разведки и других подразделений. В то же время он добавил, что главное в таких случаях – ответственность командира, ведь подготовленных военных для ротации достаточно.

Также главнокомандующий заявил, что жизнь и здоровье украинских защитников должны быть приоритетом, поэтому нужно использовать все возможности для их ротации.

Он уточнил, что решения об удержании позиций должны приниматься с учетом их военной целесообразности, а не ради формального сохранения линии на карте.

Напомним, что приказу Сырского предшествовал скандал вокруг бойцов 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении.

Военные в течение 8 месяцев находились на позициях с постоянной нехваткой еды и питьевой воды.

После того как эта история получила огласку, Генштаб сообщил об увольнении командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. Причиной назвали сокрытие реальной ситуации на фронте, потерю позиций и просчеты в обеспечении военных.