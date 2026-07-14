Головнокомандувач наголосив, що тримає питання ротацій захисників на особистому контролі.

Наскільки ефективно відбуваються ротації на передовій?

Перевірки показали: у 72% випадків ротації військових провели відповідно до наказу, який передбачає перебування на передовій не довше двох місяців.

Водночас частина бригад не виконала ці вимоги. Через це близько двох десятків військовослужбовців у ЗСУ перебувають на передовій без ротації вже 200 діб і довше.

Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення. Наші воїни заслуговують на гідне ставлення,

– наголосив генерал.

Сирський підкреслив, що командири мають забезпечувати своєчасну ротацію військових не лише на папері, а й на практиці.

За його словами, інколи заміна бійців на найнебезпечніших позиціях потребує складної операції із залученням дронів, розвідки та інших підрозділів. Водночас він дода, що головне в таких випадках – відповідальність командира, адже підготовлених військових для ротацій достатньо.

Також головком заявив, що життя і здоров'я українських захисників мають бути пріоритетом, тому потрібно використовувати всі можливості для їхньої ротації.

Він уточнив, що рішення про утримання позицій мають ухвалюватися з огляду на їхню військову доцільність, а не заради формального збереження лінії на карті.

Нагадаємо, що наказу Сирського передував скандал навколо бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку.

Військові впродовж 8 місяців перебували на позиціях із постійним браком їжі та питної води.

Після того, як ця історія набула розголосу, Генштаб повідомив про звільнення командирів 14-ї бригади та 10-го корпусу. Причиною назвали приховування реальної ситуації на фронті, втрату позицій і прорахунку в забезпеченні військових.