Головнокомандувач наголосив, що тримає питання ротацій захисників на особистому контролі.
Наскільки ефективно відбуваються ротації на передовій?
Перевірки показали: у 72% випадків ротації військових провели відповідно до наказу, який передбачає перебування на передовій не довше двох місяців.
Водночас частина бригад не виконала ці вимоги. Через це близько двох десятків військовослужбовців у ЗСУ перебувають на передовій без ротації вже 200 діб і довше.
Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення. Наші воїни заслуговують на гідне ставлення,
– наголосив генерал.
Сирський підкреслив, що командири мають забезпечувати своєчасну ротацію військових не лише на папері, а й на практиці.
За його словами, інколи заміна бійців на найнебезпечніших позиціях потребує складної операції із залученням дронів, розвідки та інших підрозділів. Водночас він дода, що головне в таких випадках – відповідальність командира, адже підготовлених військових для ротацій достатньо.
Також головком заявив, що життя і здоров'я українських захисників мають бути пріоритетом, тому потрібно використовувати всі можливості для їхньої ротації.
Він уточнив, що рішення про утримання позицій мають ухвалюватися з огляду на їхню військову доцільність, а не заради формального збереження лінії на карті.
Нагадаємо, що наказу Сирського передував скандал навколо бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку.
Військові впродовж 8 місяців перебували на позиціях із постійним браком їжі та питної води.
Після того, як ця історія набула розголосу, Генштаб повідомив про звільнення командирів 14-ї бригади та 10-го корпусу. Причиною назвали приховування реальної ситуації на фронті, втрату позицій і прорахунку в забезпеченні військових.