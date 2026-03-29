Украинский производитель дронов Skyfall отреагировал на пренебрежительное заявление гендиректора Rheinmetall
- Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинских дронах, назвав их "игрой в Lego" и их производителей "домохозяйками".
- Украинский производитель дронов Skyfall иронично отреагировал, заявив, что дроны, сделанные "домохозяйками", способны уничтожать танки и артиллерию.
Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что не считает украинские дроны технологической инновацией и назвал их производителей "домохозяйками".
Один из ведущих украинских производителей дронов Skyfall отреагировал на заявление гендиректора Rheinmetall в разговоре с журналистом Саймоном Шустером.
Смотрите также Россия тайно отправляет Ирану модернизированное оружие, которое протестировала в Украине, – AP
Как в Украине ответили гендиректору Rheinmetall, который раскритиковал наши дроны?
Если дрон, сделанный украинскими "домохозяйками", способен уничтожать танки и артиллерию... кажется, теперь официально наступила эра "домохозяек",
– такой была реакция Skyfall на критику со стороны Rheinmetall.
Напомним, что гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с журналистом The Atlantic выразил скепсис относительно украинских дронов и резко обесценил их производителей.
Он заявил, что украинские беспилотники не являются настоящей технологической инновацией, назвав их "просто игрой в Lego". Их, мол, нельзя сравнить с разработками крупных западных оборонных компаний, таких как Rheinmetall, Lockheed Martin или General Dynamics.
Отдельно Паппергер вспомнил украинских производителей дронов, в частности компании, которые создают боевые беспилотники и ракеты. В этом контексте он позволил себе пренебрежительное выражение, назвав их "украинскими домохозяйками", которые якобы собирают детали для дронов в домашних условиях, используя 3D-принтеры.
Его заявление прозвучало после обсуждения того, что украинские дроны активно уничтожают бронетехнику – ключевой сегмент бизнеса Rheinmetall.
Паппергер выразил сомнение, что Украина сможет экспортировать свои дроны в страны НАТО, объясняя это сложными процедурными требованиями, в частности необходимостью получения лицензий и согласований в рамках Альянса и европейских регуляторных систем.
Как дроны от Skyfall уничтожают россиян?
Украинские военные сбили российские реактивные "Шахеды" с помощью дронов-перехватчиков P1-SUN от SkyFall.
P1-SUN – это украинский дрон, который способен работать на расстоянии до 33 километров, имеет скорость до 310 км/ч и стоит чуть более 1000 долларов.
Дрон-бомбер "Вампир" компании SkyFall стал самым результативным средством на поле боя в 2025 году.
Используя "Вампиры", украинские воины выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий, уничтожая укрепления противника, технику, живую силу, а также осуществляли дистанционное минирование и логистическую поддержку на передовой.