Зависит от Китая: нардеп назвал самую главную проблему для "войны дронов"
Многие украинцы заказывают китайские детали и пытаются самостоятельно делать дроны для ВСУ. Однако "война дронов" продолжается, пока Китай продает нам запчасти.
Если Китай прекратит продажу деталей для Украины и Запада, то могут возникнуть большие проблемы. Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
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"Мы говорим о современной войне, технологиях, "войне дронов", пока Китай продает нам запчасти. Если завтра Китай закрывает продажу для Европы и Украины, "война дронов" для нас заканчивается через, например, месяц, когда мы потратим все ресурсы. На этом мы становимся на паузу и переходим к войне обычной. А Россия, например, не заканчивает", – сказал он.
Развивать свой оборонно-промышленный комплекс
Роман Костенко отметил, что сейчас для многих оборонно-промышленный комплекс – это танки, артиллерия, боеприпасы. Например, моторы для FPV изготавливаются в Китае. Поэтому сейчас Украина должна работать над этим.
Наш оборонно-промышленный комплекс должен направиться именно на такие моменты, потому что сейчас "война дронов" в руках китайцев. Это проблема. Нам нужно сейчас думать, чтобы на этот миллион дронов, у нас хватило двигателей,
– подчеркнул депутат.
Если налаживать соответствующее производство в Украине, конечно, это будет выходить дороже, чем покупать у Китая. Дело в том, что нет массовости производства. Однако нужно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс.
"Если мы будем просто считать деньги, где дешевле, то в результате мы будем закупать везде, а наш производитель и наш оборонно-промышленный комплекс будет стоять, не будет нам ничего давать, потому что ему это будет просто невыгодно", – добавил Костенко.
Миллион дронов в Украине в 2024 году: главное
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах Украины по выпуску 1 миллиона дронов. По мнению главы правительства, такое количество беспилотников является реалистичной задачей для нашего государства. В реализации проекта по выработке 1 миллиона дронов власть делает ставку не только на государственные проекты, но и на частные компании. По его словам, "в фокусе – дроны и другие военные инновации".
- Шмыгаль также отметил, что когда четыре из пяти компаний в оборонном секторе – это частный бизнес, то это дает эффективность, инновации, скорость. А сейчас в Украине почти 200 компаний выпускают дроны, а в 2022 году таких было только семь.
- В 2023 году украинские компании изготовили, а государство закупило больше беспилотников, чем в 2022. Эта цифра, по данным премьера, была больше в 100 раз.